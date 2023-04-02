Об этом на фейсбуке проинформировала Славянская городская военно-гражданская администрация.

"Несмотря на многочисленные призывы эвакуироваться, на сегодняшний день в Славянской общине остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки", - говорится в сообщении.

Да, опекунов, которые отказываются от выезда из Донецкой области, лишат обязанностей, а детей эвакуируют принудительно. Отмечается, что можно бесплатно выехать в ряд более безопасных регионов, в частности, Черкасской области и Львова.