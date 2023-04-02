Детей из Славянска будут эвакуировать принудительно: отказывающихся опекунов лишат обязанностей, - администрация
Из Славянска на Донетчине детей будут эвакуировать принудительно, а опекунов, которые отказываются уехать, будут лишать обязанностей
Об этом на фейсбуке проинформировала Славянская городская военно-гражданская администрация.
"Несмотря на многочисленные призывы эвакуироваться, на сегодняшний день в Славянской общине остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки", - говорится в сообщении.
Да, опекунов, которые отказываются от выезда из Донецкой области, лишат обязанностей, а детей эвакуируют принудительно. Отмечается, что можно бесплатно выехать в ряд более безопасных регионов, в частности, Черкасской области и Львова.
- Напомним, в пятницу, 31 марта, российские захватчики из артиллерии обстреляли Авдеевку в Донецкой области, в результате атаки два человека погибли, среди них младенец. За день до трагедии семью просили эвакуироваться из города .
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