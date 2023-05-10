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Эксклюзив

Детей из оккупированной части Запорожской области вывозят, в частности, в Беларусь, - юрист Рашевская

10 мая, 2023 среда
12:45
Война с Россией

Беларусь привлечена к похищению россиянами украинских детей, сейчас на белорусскую территорию перемещают детей из Запорожской области

Об этом в эфире Еспресо заявила юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская.

"Мы говорим о сотнях тысяч детей с начала полномасштабного вторжения. Мы обычно оперировали цифрой в 260 тыс. детей, но из-за событий в Запорожской области – это значительно большая цифра. Перемещение осуществлялось в 57 субъектов РФ – сейчас часть детей остается там. Также в оккупированный Крым, на оккупированную Донетчину и Луганщину, и, нужно особо обратить внимание, на территорию Беларуси. Дети из оккупированной части Запорожской области вывозятся также на территорию Беларуси", - рассказала она.

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Белорусь
Александр Лукашенко
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