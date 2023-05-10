Детей из оккупированной части Запорожской области вывозят, в частности, в Беларусь, - юрист Рашевская
Беларусь привлечена к похищению россиянами украинских детей, сейчас на белорусскую территорию перемещают детей из Запорожской области
Об этом в эфире Еспресо заявила юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская.
"Мы говорим о сотнях тысяч детей с начала полномасштабного вторжения. Мы обычно оперировали цифрой в 260 тыс. детей, но из-за событий в Запорожской области – это значительно большая цифра. Перемещение осуществлялось в 57 субъектов РФ – сейчас часть детей остается там. Также в оккупированный Крым, на оккупированную Донетчину и Луганщину, и, нужно особо обратить внимание, на территорию Беларуси. Дети из оккупированной части Запорожской области вывозятся также на территорию Беларуси", - рассказала она.
Читайте также: Лукашенко причастен к депортации украинских детей. В Беларуси есть три места, где они находятся, - белорусский оппозиционер Латушко
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.3
Покупка 37.3Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.8Продажа 41.7
- Актуальное
- Важное