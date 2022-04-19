"Детектор медиа": Мономарафон. Почему власти прекратили вещание 5 канала, Прямого и "Еспресо"

С начала полномасштабного российского вторжения "Детектор медиа" написал немало добрых слов о совместном телемарафоне "Единые новости #UAРазом" - беспрецедентный пример сочетания частных, государственных и общественных украинских медиа. Мы называли марафон телерадиодивом и противовоздушной обороной в цивилизационной войне . Впрочем, сейчас должны коснуться другой, менее привлекательной стороны истории объединения украинских медиа во время войны. Прежде чем поднимать эту тему, мы десять дней ждали комментариев и хоть каких-то ответов власти на вопрос, почему и на каких основаниях три телеканала — 5 канал, Прямой и "Еспресо" — лишили цифрового эфирного вещания. Ни комментариев, ни объяснений нет.

Когда Россия напала , часть украинских телеканалов сразу начали работать в режиме информационного марафона, другие некоторое время показывали свой привычный контент. 24 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил разрешить вещателям на время действия военного положения отступить от своих программных концепций. А 25 февраля, во второй день великой войны, Министерство культуры и информационной политики заявило о начале работы в режиме совместного марафона с участием каналов "1+1", СТБ/ICTV, "Интер" и "Рада". 26 февраля к производству марафона присоединились Украина/Украина 24 и Общественное. Со временем марафон частично или полностью начали транслировать почти все украинские телеканалы. Впоследствии по одному каналу каждой медиагруппы выделили на трансляцию семейного и детского контента. На этом этапе участие в марафоне и его трансляция были добровольными. Обязательств у вещателей не было.

18 марта стартовал общий русскоязычный марафон "FreeДом", организованный силами медиагрупп StarLightMedia, "Интер", "1+1" и "Украина" на базе мультимедийной платформы иновещания UATV. Проект позиционировали как возникший при поддержке президента Владимира Зеленского; он работает под координацией Министерства культуры и информационной политики, как и совместный марафон "Единые новости #UAРазом".

5 канал, Прямой и "Еспресо" в первые дни не транслировали общий эфир, а продолжили собственное вещание в режиме информационного марафона, но вскоре начали делать вставки и из марафона. Эти каналы можно назвать условно оппозиционными. 5 канал и Прямой, которые раньше принадлежали Петру Порошенко, с ноября 2021 принадлежат холдингу "Свободные медиа", акционерами которого являются работники каналов и политики из окружения "Европейской солидарности". Главным бенефициаром "Еспресо" является сын бизнесмена Константина Жеваго; доля компании принадлежит также супруге нардепа от "Европейской солидарности" Николая Княжицкого. Впрочем и в "Свободных медиа" , и на "Еспресо" говорят, что во время войны внедрили табу на политические распри и критику власти.

18 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял два важных решения.

Во-первых, частная компания "Зеонстрой", являющаяся провайдером цифровой телесети Т2, перешла в управление Концерна радиовещания, телевидения и радиосвязи.

Во-вторых, общенациональные телеканалы "программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных и/или информационно-аналитических программ", были обязаны круглосуточно транслировать информационный марафон "Единые новости #UАразом". Обеспечить выполнение этого требования имел Национальный совет по телевидению и радиовещанию.

Оба решения президент ввел в действие 19 марта . Если логику первого решения было достаточно легко объяснить военной необходимостью (в частности, нужно было исправлять последствия российских атак на телебашне ), то второе нуждалось в разъяснениях. Ни СНБО, ни президент, ни Национальный совет эти разъяснения не давали.

Компания "Свободные медиа" 19 марта обратилась в Нацсовет, СНБО и Министерство культуры и информационной политики за эти разъяснения и попросила выделить 5 канала и Прямому слот (часть эфирного времени) в национальном марафоне и включить их в редакционную группу. По информации источника ДМ, во время онлайн-встречи 20 марта, в которой принимали участие представители Нацсовета, МКИП и менеджеры телеканалов, вещателям пообещали провести совещание по включению 5-го и Прямого в марафон. Выделить им эфирный слот обещали 23 марта. 20 марта "Свободные медиа" объявили о присоединении к общему марафону и частично его транслировать.

Ничего из обещанного не произошло. По словам гендиректора 5 канала Владимира Мжельского , вещателям предложили транслировать общий марафон, не приобщаясь к его производству. То есть фактически оплачивать трансляцию чужого контента.

29 марта во время заседания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания его председатель Ольга Герасимьюк сказала , что регулятор тронут законопослушностью и порядочностью вещателей. На этом же заседании Нацсовет утвердил новое распределение телеканалов в цифровых мультиплексах МХ-1, МХ-2, МХ-3 и МХ-5. Были в этом распределении и 5 канал, Прямой и "Еспресо" — следовательно, по состоянию на 29 марта намерений лишать их эфира у Нацсовета не было.

Также во время заседания раздался призыв помочь каналам, производящим марафон, бюджетными деньгами.

"Свободные медиа" еще не раз обращались в Нацсовет, СНБО и МКИП, повторяя свою просьбу присоединиться к производству, а не только трансляции марафона, однако ответа не последовало. В то же время, 5 канал, Прямой и "Еспресо" включают в свой эфир блоки общего марафона, заполняя остальное эфирное время своим продуктом. Ряд региональных, локальных и нишевых каналов, не имеющих общенационального статуса и решения СНБО на них не распространяется, делают то же самое добровольно. Например, информационный канал «24» во время собственной речи транслирует новости из общего марафона, а с 22:00 до 7:00 показывает весь общий эфир.

Но в ночь на 4 апреля вещание трех каналов в цифровом эфире. прекратили . На частотах этих каналов начали транслировать общий марафон, но без логотипов этих каналов (хотя другие вещатели, транслируемые марафоном, логотипы сохраняют).

Чье это было решение? Ответа "Детектору медиа" добиться до сих пор не удается. В компании "Зеонбуд", которая, напомним, работает под контролем Концерна РРТ, сказали , что не получали никаких решений по прекращению трансляции. Нардеп Николай Княжицкий также говорит , что никаких официальных документов или объяснений нет. И " Свободные медиа ", и " Еспресо " выражали готовность судиться с судом, если ситуацию не урегулируют.

Итак, сейчас 5 канал, Прямой и Еспресо не транслируются в цифровом эфире, хотя, по мнению компании "Зеонбуд" , будут платить за свои места в мультиплексе. Трансляция каналов идет в интернете, на спутнике, на части ОТТ-платформ и в кабельных сетях. Но, учитывая, что примерно 40% украинцев потребляют эфирное цифровое телевидение, три канала потеряли большую часть своих зрителей.

Коллективы каналов обратились к Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию и вернуть им вещание. С призывом к Владимиру Зеленскому вмешаться в ситуацию по прекращению трансляции 5-го, Прямого и "Еспресо" выступили Медиадвижение и Комиссия по журналистской этике . 15 апреля появилось совместное обращение трех каналов уже в Европейский союз .

14 апреля Верховная Рада 348 голосами приняла постановление о ценности свободы слова , в котором нет прямых упоминаний о ситуации с тремя каналами, однако есть то, что можно считать намеками на нее: «случаи технического отключения проукраинских телеканалов из эфира должны получать решительную реакцию правоохранительных органов с привлечением виновных к справедливой ответственности». Представители Европейской солидарности, в частности Ирина Геращенко , потрактовали это как поддержку большинства нардепов "недопустимости закрытия 5 канала, Прямого и Еспресо".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ответ на вопрос Би-би-си о причинах отключения каналов (сформулированный именно так) сказал, что каналы никто не отключал — их можно дальше смотреть на ютубе, спутнике и кабеле. "У нас есть решение СНБО, где говорится, что национальные каналы должны участвовать в национальном марафоне. Если хотят – пусть присоединяются. Пусть ведут все эти вещи", — сказал он, категорически исключив возможность, что каналы обращались, но их не взяли в пул производителей марафона.

Реакции на обращение представителей каналов, оппозиционных политсил от Концерна РРТ, ни от Национального совета по телевидению и радиовещанию, ни от Совета национальной безопасности и обороны, ни от президента нет. На вопрос ДМ, поставленные Госспецсвязи и КРРТ сразу после отключения эфира каналов, тоже. В Госспецсвязи, которая управляет концерном, еще 4 апреля пообещали ДМ дать ответ на запрос — ее до сих пор нет. Не ответил на письмо с вопросами и руководитель КРРТ Кирилл Данилов.

В Нацсовете в ответ на запрос ДМ о комментарии отметили, что все решения регулятора находятся на сайте. Однако среди них нет решений по отключению "Еспресоо", Прямого и 5 канала. 16 апреля "Детектор медиа" направил уже официальные запросы в Нацсовет и Министерство культуры и информационной политики.

Когда люди, принимающие неоднозначные решения, не дают пояснений и не отвечают на вопросы, обществу остается делать собственные догадки.

В интервью "Детектору медиа" Владимир Мжельский озвучил свою версию причин, по которым каналы "Свободных медиа" не хотели допускать к производству марафона: "С добавлением 5 канала к производству общего марафона пришлось бы "раскрыть внутреннюю кухню", ведь, по словам его участников, у них существует четкая разнарядка, кого можно приглашать в эфир, а кого запрещено.Какие темы обсуждать и под каким углом.Сколько раз и кого показывать в течение дня". Об определенных рекомендациях со стороны государственных координаторов, списках желаемых и нежелательных спикеров и тем рассказывают и источники "Детектора медиа" в редакциях каналов, работающих над марафоном. Публично об этом не говорят по понятным причинам: распри между своими сейчас — табу, все вместе работают на победу в войне с Россией.

"Детектор медиа" в марте обращался к организаторам марафона с просьбой о комментариях, однако получил от пресс-службы Министерства культуры и информационной политики ответ, сводившийся к словам "нам сейчас не к имиджевым материалам". Об организации марафона публично согласились рассказывать представители StarLight Media Виктор Сорока и 1+1 media Ярослав Пахольчук , однако они о контроле государства над редакционной политикой не говорят.

Нужен ли государству именно частотный ресурс трех каналов для трансляции совместного марафона? Вряд ли. В то же время рейтинговые показатели 5 канала и Еспресо с началом войны несколько выросли. Данные после 24 марта недоступны прекращение измерений , однако мартовские цифры свидетельствуют о положительной динамике.

Пиарят ли 5 канал, Прямой и "Еспресо" "Европейскую солидарность"? Скорее нет, чем да. К сожалению, конкретных цифр в редакции "Детектора медиа" нет, поскольку эфир каналов был вне мониторинга в последние недели, а ситуация до 24 февраля не показательна. Однако, по словам наших коллег, смотревших эфир этих каналов во время войны, спикеры "ЕС" никак не доминировали. Хотя, вероятно, появлялись здесь чаще, чем в совместном эфире "Единых новостей". Однако и сама "Европейская солидарность" во время войны не критикует или, по крайней мере, старается не критиковать власть. А Петр Порошенко заявлял , что они с Владимиром Зеленским "пожали руки".

Остается три возможных мотива.

Во-первых, финансовый. Каналам, производящим марафон, предположительно, придется компенсировать расходы — а это около миллиона долларов в месяц каждой из медиагрупп — из государственного бюджета. В то же время вещатели, которые просто ретранслируют произведенный другими каналами марафон, будут оплачивать эту трансляцию за счет своих частных инвесторов.

Во-вторых, электоральный. До войны у команды Владимира Зеленского были проблемы с собственным медиаресурсом, о чем мы не раз писали. Сейчас эти проблемы решены – власть диктует практически всему украинскому телевидению, что показывать. Более того, во время военного положения существует запрет на агитацию. А значит, конвертировать медийную поддержку в электоральную смогут только те, кто имеет доступ к эфирам. Эта монополия, если она продлится достаточно долго, может быть важным козырем в предстоящей предвыборной борьбе. Кстати, напомним, что в эфире совместного марафона постоянно выходят дайджесты от Офиса президента, транслируется Байрактар News производства Студии "95 квартал". А источники ДМ говорят не только именно канал "1+1" является сейчас негласным хедлайнером марафона, но и о развитии и усилении позиций информационного канала УНИАН (приближенного к Игорю Коломойскому), который сейчас также транслирует общий эфир.

В-третьих, безопасный (в смысле безопасности самой власти). Общество бурно негативно реагирует на какие-либо намеки на компромисс с Россией. Свое критическое отношение к возможным уступкам в переговорном процессе не скрывает и "Европейская солидарность". Можно не сомневаться, что реакция на компромиссные условия будущих мирных соглашений, если они будут, будет острой и никакие табу на критику власти не будут действовать. И в таком случае каналы, аффилированные с Европейской солидарностью, могли бы стать рупорами несогласия с действиями власти.

18 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк издал интересное сентенцию о необходимости остановить "экспертов, которые, спрятавшись неизвестно где, начинают свои заунывные песни о том, как нам правильно воевать, как вести переговоры". А как это сделать, как не взяв под монопольный контроль все информационные потоки?

Мы не знаем, какая из этих версий верна, и надеемся получить ответы на наши вопросы от политиков и органов власти. Полагаться на суд в этой истории было бы наивно, ведь украинские суды и в мирное время принимали нужные власти решения; вдобавок, рассмотрение дела в суде может затянуться до конца войны (который рано или поздно должен наступить).



"Детектор медиа"