Детективы НАБУ вручили нардепу Волынцу обвинения и отправили дело в суд

Об этом НАБУ сообщило в Фейсбуке .

Отмечается, что нашли депутата в одной из больниц Киева. Ему вручили обвинительный акт, ныне направленный в Высший антикоррупционный суд для дальнейшего разбирательства.

Как добавили в НАБУ, в ходе досудебного расследования установлено, что народный депутат не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2020 год, данные о доходах и автомобиле лица, с которым он имел общий быт, фактические взаимные обязанности. языки, а также факт совместного проживания.

Также не было задекларировано фактическое пользование внедорожником, владельцем которого является сын подозреваемого. Общая стоимость неотраженных активов, по данным следствия, составляет 1,79 млн. грн.

28 ноября обвинительный акт в отношении депутата направлен в суд. Действия злоумышленника квалифицированы по ч.1 ст.366-2 (преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 24 ноября НАБУ объявило в розыск народного депутата IX созыва Михаила Волынца, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в е-декларацию. Подозрение народному депутату объявили 17 ноября.

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