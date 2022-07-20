Детективы НАБУ совместно с разведчиками эвакуировали украинского воина с временно оккупированного Юга

Об этом сообщили в Telegram Главного управления разведки МО.

Известно, что эвакуированный украинский военный не получил повреждений и был передан командованию.

Этот случай – очередное подтверждение эффективного сотрудничества детективов Национального антикоррупционного бюро с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины по эвакуации украинского военнослужащего на Юге страны.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения ГУР вместе с коллегами из других ведомств провел более 10 удачных операций по эвакуации с временно оккупированных территорий гражданского населения, военнослужащих и их семей, представителей исполнительных органов и материальных ценностей государственного значения.

12 июля ГУР сообщил, что в Херсонской области освободили из российского плена 5 украинцев.

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