Детективы НАБУ на взятке задержали народного депутата "Слуги народа" Сергея Кузьминых
28 января детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали народного депутата от "Слуга народа" Сергея Кузьминых
Об этом передает пресс-служба НАБУ.
"Только что НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины на горячем - при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн", - говорится в сообщении.
По данным следствия, чиновник получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
В свою очередь журналист Юрий Бутусов сообщил, что это нардеп-"слуга" Сергей Кузьминых.
По его словам, сейчас телефон Кузьминых вне зоны связи.
"Кузьминых до похода в политику был известным волонтером в Житомире, оказывал помощь нашим военным. Брат Сергея Олег Кузьминых - известный герой войны, один из участников боев в Донецком аэропорту", - добавил Бутусов.
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