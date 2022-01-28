Детективы НАБУ на взятке задержали народного депутата "Слуги народа" Сергея Кузьминых

Об этом передает пресс-служба НАБУ.



"Только что НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины на горячем - при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн", - говорится в сообщении.



По данным следствия, чиновник получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.



В свою очередь журналист Юрий Бутусов сообщил, что это нардеп-"слуга" Сергей Кузьминых.



По его словам, сейчас телефон Кузьминых вне зоны связи.



"Кузьминых до похода в политику был известным волонтером в Житомире, оказывал помощь нашим военным. Брат Сергея Олег Кузьминых - известный герой войны, один из участников боев в Донецком аэропорту", - добавил Бутусов.

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