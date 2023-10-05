Детективный сериал "Убийства в одном здании" онлайн. Смотрите новые сериалы на SWEET.TV

СЮЖЕТ: Трое соседей (Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес) увлекаются подкастами о раскрытии преступлений. И когда происходит убийство в их элитном доме, решают раскрыть это дело. А чтобы поделиться успехами и своими мыслями с миром, запускают свой подкаст.

Интересные факты

"Убийства в одном здании" - самая популярная комедия на платформе Hulu.

Сериал имеет 46 наград, среди которых три "Эмми".

В фильме можно увидеть многие известные актеры и приглашенные звезды, среди которых Стинг, Пол Радд, Мел Брукс, Эми Шумер, Ширли Мак-Лейн, Мэттью Бродерик, Мэрил Стрип, Джесси Уильямс, Натан Лейн и другие.

Идея сериала принадлежит Стивену Мартину, который в августе 2022 рассказал в интервью, что это, вероятно, будет его последнее появление в кино.

В сериале играет и жена Стива Мартина ― Энн Стрингфилд, это ее первая профессиональная актерская работа.

Подкаст о преступлениях, фанатами которого являются герои, основан на подкасте журналистских расследований Serial, который ведет Сара Кениг.

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