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Детективный сериал "Убийства в одном здании" онлайн. Смотрите новые сериалы на SWEET.TV

5 октября, 2023 четверг
11:14
Кино

1 октября в национальном онлайн-кинотеатре SWEET.TV стартовало большое сериальное обновление. Все шоу доступны в подписке, то есть без доплат! И каждый новый зритель, подключивший сейчас тестовую бесплатную неделю, получает доступ к этим сериалам. Среди новинок – комедийно-детективный сериал «Убийства в одном здании»

СЮЖЕТ: Трое соседей (Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес) увлекаются подкастами о раскрытии преступлений. И когда происходит убийство в их элитном доме, решают раскрыть это дело. А чтобы поделиться успехами и своими мыслями с миром, запускают свой подкаст.

Интересные факты

  • "Убийства в одном здании" - самая популярная комедия на платформе Hulu.
  • Сериал имеет 46 наград, среди которых три "Эмми".
  • В фильме можно увидеть многие известные актеры и приглашенные звезды, среди которых Стинг, Пол Радд, Мел Брукс, Эми Шумер, Ширли Мак-Лейн, Мэттью Бродерик, Мэрил Стрип, Джесси Уильямс, Натан Лейн и другие.
  • Идея сериала принадлежит Стивену Мартину, который в августе 2022 рассказал в интервью, что это, вероятно, будет его последнее появление в кино.
  • В сериале играет и жена Стива Мартина ― Энн Стрингфилд, это ее первая профессиональная актерская работа.
  • Подкаст о преступлениях, фанатами которого являются герои, основан на подкасте журналистских расследований Serial, который ведет Сара Кениг.

Смотрите новые и любимые сериалы на SWEET.TV

Что мы обычно смотрим по вечерам для отдыха? Сериал! Один раз выбрал топовый сериальчик – по меньшей мере в неделю снабжен интересным контентом. А увлекательных сериалов на SWEET.TV немало!

Новые и любимые сериалы. "Убийства в одном здании", "Ломка", "Как я встретил вашу маму", "Футурама", "Отчаянные домохозяйки", "Касл" и другие шоу доступны на SWEET.TV онлайн в подписке ― на украинском, без рекламы и без доплат . И на этом SWEET.TV не останавливается, потому что уже скоро зрителей ждут новые сериальные премьеры.

Детские мультсериалы. Для малышей на SWEET.TV есть много мультсериалов. Лидерами рейтинга среди самых маленьких зрителей являются: "Щенячий патруль", "Монстры на каникулах", "Тайны Гравити Фоллс", "Губка Боб", "Утиные истории". Особое место занимают мультфильмы для девушек, среди которых Елена из Авалора, София прекрасная, Запутанные приключения Рапунцель, Полли Покет и другие.

Украинские сериалы. Среди популярнейших отечественных сериалов отдельно стоит выделить "Первые ласточки", который со дня премьеры не перестает быть в центре внимания зрителей. И "Я, Надежда" - первый сериал, снятый после начала полномасштабного вторжения.

Сериалы на SWEET.TV входят в подписку. А каждый новый зритель может получить доступ к контенту наибольшей подписки SWEET.TV бесплатно на 7 дней. Телевидение, кино, мультфильмы, сериалы, образовательный контент – все это будет на телевизоре, компьютере, планшетах и смартфонах семьи. Чтобы подключить тестовый период, даже присоединять карту не нужно.

Смотрите сериалы на SWEET.TV и следите за новостями, потому что скоро вас ждут невероятно крутые премьеры.

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