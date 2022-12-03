"Детализировал наши запросы в вооружении и технике, системах ПВО": Залужный провел разговор с генералом Милли
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с руководителем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли
Об этом Залужный сообщил в телеграмме.
"Поблагодарил за значительные усилия, которые генерал Милли лично, министр обороны Остин и президент Байден прилагают для обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской полномасштабной агрессии. Поделился оценками ситуации на фронте и рисков безопасности, которые несут массированные ракетные удары России. Детализировал наши запросы в вооружении и технике, системах противовоздушной и противоракетной обороны. Заверил, что, несмотря на сложные условия ведения боевых действий, мы продолжаем борьбу до победы", - пишет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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