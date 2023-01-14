Об этом Томас-Гринфилд сказала во время выступления в Совбезе ООН, передает Еспресо.TV.

"На прошлой неделе мы слушали отчет ОГПУ о случаях сексуального насилия, совершенного российскими военными против жительниц Украины. Поэтому я призываю всех за этими столами сегодня: послушайте и зачитайте этот отчет. Детали слишком ужасные и действительно ужасают меня, я не буду их повторять", - сказала Томас-Гринфилд.

Кроме того, представитель США отметила, что многочисленные свидетельства о случаях сексуального насилия и пыток также задокументировала Международная следственная комиссия.

Ранее независимая международная комиссия ООН выявила доказательства военных преступлений , совершенных россиянами на оккупированных территориях Украины: сексуального насилия, незаконных заключений, пыток, жестокого обращения, казней.

США призвали ООН привлечь РФ к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.

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