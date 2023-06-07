Причины и последствия взрыва дамбы Каховской ГЭС

Начну с деталей подрыва плотины Каховской ГЭС , который враг совершил вчера, 6 июня. Как объявил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, с начала плотины Каховской ГЭС была взорвана с одной стороны, затем был взрыв посередине машинного зала, после чего началось дальнейшее разрушение сооружений и самой плотины. Это по вопросу: кто и как взорвал дамбу? По оценкам Укргидроэнерго, все накопленные запасы воды из Каховского водохранилища вытекут за 4 дня. Последствия этой катастрофы будут самыми масштабными. По поводу военных последствий, враг попытается получить выгоду из этой техногенной катастрофы, будет пытаться перебросить отдельные части своей группировки "Днепр" с Херсонщины на Запорожское направление, где панически ожидает наступления наших войск.

Ситуация на фронте

Пока что Генеральный штаб Украины в своих отчетах не детализирует информацию о событиях на Запорожском направлении. Хотя там уже идут зондирующие действия наших подразделений, в частности, в районе Большой Новоселки. Сейчас больше всего атакуются объекты и цели противника, расположенные в тылу российских войск. ВСУ сейчас парализуют тыл 58-й бригады российской армии и в ход идут разные типы вооружения, в том числе и крылатые ракеты.

Сегодня снова были взрывы в Токмаке, Пологах, Мелитополе. Это сейчас самая жаркая зона для противника.

Если интригу по поводу Запорожского направления наш Генштаб держит, то он все равно отделяет три других горячих направления, где враг пытается либо сопротивляться, либо проводить атакующие действия. Одно из них – Лиманское направление с традиционно безуспешными атаками российских войск в районе Масютовки, Креминной и Белогоровки. Второе направление - действия в районе Марьинки, здесь у врага под контролем находится где-то две трети развалин разрушенного города, но дальше этих руин противник продвигаться не сможет. И третье направление – Бахмут. Командующий сухопутными войсками Александр Сырский сегодня сообщил, что защитники на Бахмутском направлении продолжают движение вперед на флангах. Потеряв фланги, армия России будет вынуждена защищаться в разрушенном городе под ударами нашей артиллерии. Ситуация для врага становится все сложнее. Сейчас противник перебрасывает под Бахмут десантников и штурмовые отряды "Шторм" в надежде удержать свои позиции под давлением подразделений наших бригад.

Авдеевское направление

И еще одно направление – это Авдеевка, где сейчас вроде бы спокойно. Авдеевка расположена примерно в 50 км от Бахмута и уже годами находится на передовой. Здесь ситуация чем-то напоминает историю с Бахмутом, потому что некоторое время враг пытался провести окружение Авдеевки с севера и юга, чтобы заставить наших военных отойти из этого района обороны. Но сейчас динамика меняется.

Максим Морозов, боец Легиона Свободы, майор МВД рассказал, что враг продолжает обстреливать город и позиции, применяя все имеющиеся средства, начиная от РСЗО, танков, минометов и до авиаударов. Авдеевское направление отличается тем, что противник использует авиаудары, а также баражирующие ФАБы. Ежедневно враг наносит удары неуправляемыми авиаракетами по городу, позициям ВСУ и заводам, а также захватчик пытается штурмовать город, пытаясь взять в оперативное окружение Авдеевку.

Боец Легиона Свободы подчеркнул, что сейчас проходят зондирующие операции по всему участку фронта. На Авдеевском направлении есть две бригады, и силами этих бригад ведутся наступательные действия.

Майор МВД добавил, что недавно была атака врага и Силы обороны Украины сожгли вражеский танк у шахты "Бутовка". При отражении этой атаки, у украинских защитников была возможность наступательных действий разведывательного характера. Также работают наши беспилотники и разведка. Но глобальных контрнаступательных действий со стороны ВСУ на Авдеевском направлении нет. И это вполне логично, потому что все наступательные действия украинской армии совершаются силами находящихся в обороне бригад. На Авдеевском направлении пока нет дополнительных сил, которыми можно было бы ударить в сердце гидры – в Донецк. Но теми силами, которые есть в Авдеевке, украинские защитники удачно обороняются и на определенных участках проводят наступательные действия, которые носят оборонный характер.

Системы связи на поле боя

А дальше о том, что обычно остается за кулисами при подготовке контрнаступления. Мы чаще говорим об Abrams, HIMARS, Patriot, но на самом деле на поле боя конкурируют не только количество танков или самолетов, потому что преимущество имеет тот, у кого больше информации, которую можно эффективно передавать. Речь идет о системе связи, которая незаметна, но важна, чтобы наши подразделения имели конкурентное преимущество над противником на поле боя. Важная составляющая помощи США – поставка Украине систем связи от корпорации L3Harris, являющейся поставщиком новейших систем и технологий защищенной связи для нужд ВСУ. Такая связь значима и важна, но есть определенные нюансы с использованием этих систем в Украине. О чем подробнее рассказывает Сергей Чепель, управляющий партнер ООО "Радио Сатком Груп", представляющего корпорацию L3Harris в Украине.

Представитель корпорации отметил, что без надежно защищенной связи невозможны успешные как наступательные действия, так и какие угодно. Связь – это нервная система армии. Соответственно роль систем и технологий связи Harris невозможно переоценить. Поступление этих систем происходит путем прямых поставок или в составе боевой техники и оборудования, которые ВСУ получают от западных партнеров. Определенная часть таких радиостанций устанавливается на бронированную и другую технику в Украине. Радиостанции Harris успешно работают в главной области – системе управления боем. Чрезвычайно эффективно используют эти технологии и Воздушные силы.

Сергей Чепель рассказал, что у противника на бригадном и высшем уровне со связью ситуация нормальная, а на уровне ниже батальона, то есть роты или взвода, гораздо хуже, чем у нас. Не ниже батальонного уровня враг использует защищенные цифровые радиостанции "Азарт", надо отдать должное, что это довольно неплохие станции. Но, конечно, что с нашими технологиями, они никак не могут сравниваться. Задача украинских военных связистов – выжимать максимально возможное из наших станций, потому что, если говорить о средней эффективности в рядовых подразделениях, то это используется на 10-15% от возможностей наших технологий. Основные, специальные, элитные подразделения имеют картину гораздо лучшую, потому что зачастую ими технологии связи применяются на 100%.

Завершая выступление пана Чепеля, отмечу, что у нас есть современные технологические системы, но мы используем потенциал этих радиостанций только на 10-30%. Это значит, что нам нужно пересмотреть подходы в подготовке связистов, чтобы потенциал технических решений был полностью использован на поле боя.