Детали о взрыве в Одессе: известно о семи пострадавших

Об этом отчитывался отдел коммуникации полиции Одесской области.

Патрульные полицейские остановили автомобиль в Одессе по улице Прохоровской: правоохранители обнаружили в багажнике транспортного средства взрывчатку, после чего была вызвана следственно-оперативная группа. Сообщается, что по ее прибытии произошел взрыв.

"В результате взрыва пострадали двое гражданских граждан и пятеро полицейских. Всех их госпитализировали. Устанавливаются обстоятельства происшествия", - отмечают в пресс-службе.

Местное издание "Думская" сообщило о 8 пострадавших, из которых 5 - полицейских. Инцидент произошел около 16:30 на парковке админздания областного управления ГСЧС.

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