Детали о взрыве в Одессе: известно о семи пострадавших
По прибытии следственно-оперативной группы в автомобиле в Одессе произошел взрыв. Известно о двух гражданских и пяти пострадавших полицейских
Об этом отчитывался отдел коммуникации полиции Одесской области.
Патрульные полицейские остановили автомобиль в Одессе по улице Прохоровской: правоохранители обнаружили в багажнике транспортного средства взрывчатку, после чего была вызвана следственно-оперативная группа. Сообщается, что по ее прибытии произошел взрыв.
"В результате взрыва пострадали двое гражданских граждан и пятеро полицейских. Всех их госпитализировали. Устанавливаются обстоятельства происшествия", - отмечают в пресс-службе.
- Местное издание "Думская" сообщило о 8 пострадавших, из которых 5 - полицейских. Инцидент произошел около 16:30 на парковке админздания областного управления ГСЧС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.66
Покупка 39.66Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 40.59Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное