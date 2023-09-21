Детали наиболее массированного удара по вражеским объектам во временно оккупированном Крыму. Колонка Сергея Згурца

Ракетная атака по Украине

Сегодня, 21 сентября, Россия в очередной раз продемонстрировала, что является страной террористом и нарушителем всех правил и обычаев войны. Ночью российские оккупанты массово атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 и Х-555. Всего было зафиксировано 43 крылатых ракеты, которые были запущены из 10 самолетов стратегической авиации. Российские Ту-95 выпустили по Украине месячную норму производства крылатых ракет Х-101. Подразделения ПВО из 43 ракет уничтожили 36, то есть почти 84%. И это хороший показатель, с учетом того, что была непростая атака.

Было несколько волн ракетных пусков. Ракеты маневрировали и постоянно меняли свой курс на маршруте. Напомним, что за пару дней до того Россией были массово использованы дроны Shahed. А это также можно связать с попыткой повлиять на эффективность нашей ПВО перед массовым использованием крылатых ракет, которые накапливались для этой атаки. Некоторые ракеты были в таком состоянии, что у них практически отваливалась боевая часть. На сайте Defence Express есть видео боевой части от взорвавшейся ракеты Х-101. Она оторвалась и не сдетонировала. Затем эту боевую часть забрали для уничтожения в безопасное место.

В некоторых областях Украины были повреждены инфраструктурные объекты, в том числе энергетические. Было отмечено, что за полгода это первая атака россиян на энергосистему. Можно предсказывать, что и зимой, и осенью враг будет использовать крылатые ракеты для ударов по нашей энергетической структуре. Поэтому вопрос усиления ПВО остается актуальным. О чем сегодня и говорил Зеленский: один из вопросов, поднятых в переговорах с американской стороной, снова о системах ПВО.

Удары ВСУ по вражеским объектам в Крыму

В свою очередь сегодня ВСУ нанесли самый массовый удар беспилотными комплексами и украинскими ракетами по военным объектам в пока оккупированном Крыму. Речь идет о взрывах, которые были в Саках, Евпатории, Симферополе, Севастополе, Балаклаве. Там повсюду были слышны взрывы. Служба безопасности и Военно-Морские силы Украины подтвердили массовую атаку на Крым. Среди прочего был нанесен удар по военному аэродрому в Саках. На этом аэродроме базировались самолеты Су-24, Су-30, а также ЗРК "Панцирь".

Как сообщали наши военные, там также расположена база подготовки операторов Mohajer – это БПЛА, которые используются для разведывательных и ударных миссий. С украинской стороны использовались беспилотники, а затем крылатые ракеты "Нептун". Эти ракеты были доработаны для ударов по земле. Это уже не первые пуски "Нептуна" такого сухопутного направления. Можно предположить, что в варианте "земля - земля" эта ракета имеет дальность до 400 км.

Относительно потерь противника после ударов по Крыму данные еще уточняются. Однозначно известно о значительных потерях врага в живой силе в дополнение к потерям, которые враг понес вчера после удачного удара ракетами Storm Shadow по командному пункту Черноморского флота России вблизи временно оккупированного Севастополя. Уже были спутниковые снимки, где видно, что попадания Storm Shadow достаточно точны. Разрушено здание. Будем ожидать данных о потерях в некрологах, которые будут появляться в российских изданиях.

Новый пакет военной помощи от США

А для того, чтобы ударов по противнику было еще больше и давление было более эффективным, США, как ожидается сегодня, объявят новый пакет военной помощи для Украины. Это объявит президент США. Речь идет о пакете в $325 млн. В первую очередь он включает в себя боеприпасы для артиллерии, HIMARS. Интригой остается , есть ли там ATACMS. Хотя агентство REUTERS, которое первое сообщило о пакете этой помощи, говорит о том, что ATACMS там нет. Но этот пакет может быть доработан, возможно, по итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Сейчас мы ожидаем итогов этих переговоров.

Михаил Самусь, военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network имеет свою гипотезу относительно интенсивности поставок оружия Украине, и это касается предвыборной кампании в США. Предвыборная кампания набирает обороты, и это оказывает прямое влияние на решения, принимаемые администрацией Байдена. Больше года остается до выборов, которые важны, поэтому все решения будут очень выверяться.

К примеру, интересно было наблюдать за тем, как принималось решение по F-16. Сначала говорили, что это будет несколько месяцев подготовки по английскому языку, после того пилоты будут набираться мастерства. На тот момент не было понятно, насколько успешным будет украинское наступление, и американская сторона хотела быть в стороне от событий на поле боя. Как только появилась информация, что украинская армия прорывает основную линию обороны России на юге, сразу последовала информация, что F-16 будет. И уже английский язык как бы не нужен. И эти самолеты уже могут быть до Рождества или в начале 2024 года. То есть ситуация меняется, и администрация Байдена хотела увидеть успехи украинской армии. И здесь уже нужно переходить к более серьезным поставкам. Если F-16 будут зимой, то ракеты ATACMS нужны тогда, когда будет готовиться операция по освобождению Крыма. То есть сейчас Байден может и не объявить о предоставлении нам этих ракет, но будет получено обещание, что, как только украинская армия будет готова к операциям по освобождению Крыма, такие ракеты нам будут предоставлены.

К тому же, директор New Geopolitics Research Network считает, что назначение нового министра обороны Украины свидетельствует о том, что президент Зеленский не держится за отдельных функционеров или должностных лиц. Он готов к переменам, новым идеям и подходам для формирования оборонной политики и функционирования самого Министерства обороны. Новый министр обороны уже предпринимает шаги, чтобы синергетически работать с Министерством стратегической промышленности. Это очень важно, чтобы выстраивать эффективную систему, когда лидером является Министерство обороны, а Министерство стратегической промышленности координирует деятельность оборонных предприятий. Очевидно, что 2024 год будет решающим с точки зрения проведения успешных операций.

Военный эксперт отметил: что касается продолжительности войны, то обсуждение среди европейской и американской бюрократии поддержки Украины говорит о том, что будут планироваться средства на период 6-7 лет. Американцы и европейцы готовы выделять в бюджете достаточно средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Когда мы переходим на долгосрочное планирование, у нас есть возможность производить большие объемы вооружений, боеприпасов, систем, то есть снабжать всем необходимым ВСУ, чтобы продолжать войну с РФ.

Самусь отметил по поводу определения, дефиниции, что подразумевается под войной. Дело в том, что даже освобождение всех территорий Украины, восстановление территориальной целостности не будет означать капитуляцию России. Россия будет готова продолжать войну, и в этом случае представители НАТО совершенно правильно понимают, что Украина может зачистить свою территорию, но РФ сохранит потенциал для ударов по Украине и даже по территории стран Альянса. Здесь нужно быть готовым к расширению возможностей собственно стран НАТО. Потому что Украину сейчас поддерживают системами ПРО и ПВО, а сами натовские страны, например восточный фланг, не дотягивают до украинского уровня. Это требует долгого планирования и расходов. Поэтому, по его мнению, это положительно, что не идет дискуссия о сворачивании программ по Украине и заморозке конфликта. Здесь, наоборот, нас готовы поддерживать, даже если мы в 2024 году зачищаем оккупированные территории, включая Крым, дальше будет идти укрепление американско-европейской оборонной сферы, чтобы продолжать давить на Россию. То есть добиться поражения России.

Пан Михаил резюмировал, что победа Украины может наступить в следующем году, а поражение России не может. Потому что поражение России произойдет, когда будет уничтожен путинский режим, у которого пока достаточно мощный потенциал.

Влияние предвыборной кампании в Польше на отношения с Украиной

Аналитик добавил: что касается сегодняшних отношений Польши и Украины, то тут много эмоций и политики. Теперь уже министр обороны Польши начал комментировать зерно, муку, то есть явно, что он уже выступает как политик в предвыборной кампании, а это уже не относится к помощи. Кроме того, Польша заявила, что продолжает выполнение контрактов. Скорее всего, этот вопрос после выборов будет снят, а в ближайшие дни и вопрос зерна тоже будет снят. Главное, чтобы мы с поляками и словаками возобновили нормальный диалог и убрали этот политический аспект. На самом деле, предвыборная кампания объясняет очень многое.