Детали иранских беспилотников сделаны уже после полномасштабного вторжения РФ, - разведка
Украинские разведчики нашли факты, что иранские беспилотники в Россию поставляли после уже после 24 февраля и передали все данные странам-партнерам
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Работники военной разведки Украины нашли информацию, которая свидетельствует, что иранские беспилотники в Россию поставляли уже после 24 февраля.
В частности, как установили разведчики, винт беспилотника "Mohajer-6" был изготовлен только в феврале этого года. А еще нужно было время, чтобы доставить его в РФ. Собственно, иранский Mohajer собран из деталей, производимых в разных странах. Большинство комплектующих из США также беспилотник имеет австрийский двигатель и японскую камеру.
"Никаких российских элементов мы здесь не нашли, - акцентируют в разведке. - На одном элементе есть надпись и на фарсе (современный персидский язык имеет статус официального в Иране, Афганистане, Таджикистане). Камера видимого диапазона - Япония. Лазерный дальномер - китайского производства. Авиационная бомба иранского производства".
Сейчас украинские специалисты изучают, как иностранные комплектующие оказались в иранских дронах. Серийные номера и данные о производителях комплектующих сотрудники ГУР МО Украины уже передали странам-партнерам.
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