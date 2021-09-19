Десятый Прайд в Киеве "прошел спокойно"

Об этом информирует Еспресо.TV .

"Это уже десятый прайд, он прошел успешно, он прошел спокойно", - заявила директор общественной организации "КиевПрайд" Лени Емсон.



"Провокаций, кроме женщины, которая легла на дороге и пыталась помешать прохождению колонны, не было", - приводит ее слова BBC Украина .



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Организаторы марша также поблагодарили полицию за "возможность провести безопасный марш".



Противники ЛГБТ движения утверждают, что ОО "КиевПрайд" якобы полностью финансируется из-за рубежа - иностранными посольствами и международными благотворительными фондами.





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