Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон ден Ляен на пресс-конференции 9 февраля в Брюсселе.

"Россия должна заплатить за нанесенные разрушения и пролитую кровь. В ближайшие дни мы предложим десятый пакет санкций. Во-первых, мы наложим санкции на ряд военных и политических лидеров. Но мы также нацелимся на путинских пропагандистов, поскольку их ложь отравляет людей в России и за границей", - сказала фон дер Ляен.

Она отметила, что о подобных санкциях просило руководство Украины,

Кроме того, пакет ограничений будет включать дополнительный запрет на экспорт более чем на 10 млрд евро.

"Это в дальнейшем будет истощать российскую военную машину и продолжит расшатывать ее экономику", - сказала президент Еврокомиссии.