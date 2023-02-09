Десятый пакет санкций ЕС заденет не только лидеров РФ, но и пропагандистов, - фон дер Ляен
Десятый пакет санкций ЕС будет касаться не только политических и военных лидеров России, но и пропагандистов, распространяющих дезинформацию в РФ и мире
Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон ден Ляен на пресс-конференции 9 февраля в Брюсселе.
"Россия должна заплатить за нанесенные разрушения и пролитую кровь. В ближайшие дни мы предложим десятый пакет санкций. Во-первых, мы наложим санкции на ряд военных и политических лидеров. Но мы также нацелимся на путинских пропагандистов, поскольку их ложь отравляет людей в России и за границей", - сказала фон дер Ляен.
Она отметила, что о подобных санкциях просило руководство Украины,
Кроме того, пакет ограничений будет включать дополнительный запрет на экспорт более чем на 10 млрд евро.
"Это в дальнейшем будет истощать российскую военную машину и продолжит расшатывать ее экономику", - сказала президент Еврокомиссии.
- Тем временем глава Европарламента Роберта Мецола призвала все государства быстро определиться с предоставлением Украине дальнобойных систем, танков и другого тяжелого вооружения.
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