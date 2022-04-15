Десятки украинских городов не имеют доступа к питьевой воде из-за действий войск РФ, - Денисова

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Человек Денисов.



"На сегодняшний день по Украине почти 1,5 миллиона человек остались без доступа к водопроводной воде и более 4,5 миллиона оказались под угрозой потери водоснабжения из-за повреждения водопровода и электросетей", - подчеркнула Денисова.



По ее словам, жители десятков украинских городов частично или полностью не имеют доступа к питьевой воде в результате действий российских оккупантов.



Отключение электроэнергии привели к остановке водяных насосов, а поврежденные в результате обстрела трубопроводы нарушили подачу воды.



Известно, что города Донецкой и Луганской областей отрезаны от водоснабжения. 340 тысяч человек могут остаться без воды, если пересохнет водохранилище в Горловке Донецкой области.



"Люди вынуждены использовать воду из грязных источников – рек, озер, даже луж, что приводит к заражению опасными инфекционными заболеваниями", - добавила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека.



Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть эти факты в ходе расследования преступлений РФ.

Напомним, из-за активных боевых действий и оккупации территории в Изюме нет ни света, ни воды, ни тепла, ни связи, также медицинские учреждения не работают, нет лекарства. Людмила Денисова отмечает, что обращение рашистской армии с мирным населением квалифицируется как военное преступление.