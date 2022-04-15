Десятки украинских городов не имеют доступа к питьевой воде из-за действий войск РФ, - Денисова
В Украине без постоянного водоснабжения остались десятки городов, почти 1,5 миллиона жителей Украины
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Человек Денисов.
"На сегодняшний день по Украине почти 1,5 миллиона человек остались без доступа к водопроводной воде и более 4,5 миллиона оказались под угрозой потери водоснабжения из-за повреждения водопровода и электросетей", - подчеркнула Денисова.
По ее словам, жители десятков украинских городов частично или полностью не имеют доступа к питьевой воде в результате действий российских оккупантов.
Отключение электроэнергии привели к остановке водяных насосов, а поврежденные в результате обстрела трубопроводы нарушили подачу воды.
Известно, что города Донецкой и Луганской областей отрезаны от водоснабжения. 340 тысяч человек могут остаться без воды, если пересохнет водохранилище в Горловке Донецкой области.
"Люди вынуждены использовать воду из грязных источников – рек, озер, даже луж, что приводит к заражению опасными инфекционными заболеваниями", - добавила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека.
Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть эти факты в ходе расследования преступлений РФ.
- Напомним, из-за активных боевых действий и оккупации территории в Изюме нет ни света, ни воды, ни тепла, ни связи, также медицинские учреждения не работают, нет лекарства. Людмила Денисова отмечает, что обращение рашистской армии с мирным населением квалифицируется как военное преступление.
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