Десятки тысяч жителей Филиппин эвакуировались из-за мощного тайфуна

Об этом сообщает CNN .



В четверг, 16 декабря, супертайфун "Рай", также известный как "Одетт", принес проливные дожди и угрозу наводнения по всему Филиппинскому архипелагу.



Правительство сообщает, что из собственных домов в правительственные приюты эвакуировано около 198 тыс. человек.



В начале недели начались предупредительные эвакуации и подготовка к штормам, поскольку в стране начался сильный дождь. В центральной восточной провинции Мисамис река Агай-Аян разлилась во вторник, 14 декабря, затопив улицы и дома мутной коричневой водой.



Ожидается, что шторм пройдет через центральные и южные регионы страны. Одни из самых плохих условий ожидаются в провинции Суригао, расположенной на севере одного из главных островов страны Минданао.



Также шторм должен пройти через ряд провинций на Висайских островах, где проживают более 20 млн человек.



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