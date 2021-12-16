Десятки тысяч жителей Филиппин эвакуировались из-за мощного тайфуна
На восточное побережье Филиппин нанес удар мощный супертайфун "Рай", из-за чего десятки тысяч человек были эвакуированы из их домов
Об этом сообщает CNN .
В четверг, 16 декабря, супертайфун "Рай", также известный как "Одетт", принес проливные дожди и угрозу наводнения по всему Филиппинскому архипелагу.
Правительство сообщает, что из собственных домов в правительственные приюты эвакуировано около 198 тыс. человек.
В начале недели начались предупредительные эвакуации и подготовка к штормам, поскольку в стране начался сильный дождь. В центральной восточной провинции Мисамис река Агай-Аян разлилась во вторник, 14 декабря, затопив улицы и дома мутной коричневой водой.
Ожидается, что шторм пройдет через центральные и южные регионы страны. Одни из самых плохих условий ожидаются в провинции Суригао, расположенной на севере одного из главных островов страны Минданао.
Также шторм должен пройти через ряд провинций на Висайских островах, где проживают более 20 млн человек.
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