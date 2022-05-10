"Десятки тысяч украинцев заплатили жизнью за европейский выбор": Подоляк раскритиковал политиков, которые не хотят предоставлять Украине статус кандидата на членство в ЕС

Об этом он написал в Twitter.

"Хорошая мина при плохой игре – так выглядят попытки отдельных западных политиков подменить членство Украины в ЕС символическими форматами", – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что десятки тысяч украинцев заплатили жизнями за европейский выбор, а не ради "новой серии игры в наперстки".

"Украина должна получить статус страны-кандидата", - подытожил советник главы ОП.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что процесс вступления Украины в Евросоюз будет длиться годами или десятилетиями .

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия поддерживает членство Украины в Евросоюзе в перспективе.