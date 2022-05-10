"Десятки тысяч украинцев заплатили жизнью за европейский выбор": Подоляк раскритиковал политиков, которые не хотят предоставлять Украине статус кандидата на членство в ЕС
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина должна получить статус кандидата на членство в Евросоюзе
Об этом он написал в Twitter.
"Хорошая мина при плохой игре – так выглядят попытки отдельных западных политиков подменить членство Украины в ЕС символическими форматами", – отметил Подоляк.
Он подчеркнул, что десятки тысяч украинцев заплатили жизнями за европейский выбор, а не ради "новой серии игры в наперстки".
"Украина должна получить статус страны-кандидата", - подытожил советник главы ОП.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что процесс вступления Украины в Евросоюз будет длиться годами или десятилетиями .
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия поддерживает членство Украины в Евросоюзе в перспективе.
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