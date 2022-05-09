"Десятки стран оказались на грани дефицита продовольствия": Зеленский о последствиях блокирования Россией экспорта из портов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировые политики обсуждают возможный голод в ряде стран из-за заблокированного российской армией моря для экспорта украинской пшеницы
Об этом он сказал в вечернем видеообращении.
"Президент Евросовета Шарль Мишель посетил сегодня нашу Одессу. Увидел своими глазами, что значит заблокированное море. Впервые за десятки лет в Одессе нет обычного движения торгового флота. Нет обычной портовой работы. Наверное, этого в Одессе не было еще никогда со времен Второй Мировой войны. Обычная жизнь связана с морем заблокирована Россией, именно Россией", - отметил Зеленский.
Президент заявил, что это удар далеко не только по Украине
"Без нашего аграрного экспорта десятки стран в разных регионах мира уже сейчас оказались на грани дефицита продовольствия. А со временем ситуация может оказаться откровенно страшной. Политики уже обсуждают, какими могут быть последствия ценового кризиса и голода в странах Азии и Африки", - сказал он.
Зеленский отметил, что это прямое следствие российской агрессии, которое можно преодолеть совместно всем европейцам и свободному миру.
"Можно преодолеть через давление на Россию, через действенное принуждение России к тому, чтобы она остановила эту позорную войну", - подытожил президент.
- 11 марта в ООН заявили, что нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире.
- 13 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш представил подробную аналитическую записку о кризисе в области продовольствия, энергетики и финансов, который может быть вызван войной, развязавшей Россию против Украины .
- Представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик заявил, что почти четыре с половиной миллиона тонн зерна заблокированы в портах Украины, их невозможно экспортировать заблокированными путями из-за российского вторжения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.39
Покупка 31.39Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.94Продажа 33.8
- Актуальное
- Важное