"Десятки стран оказались на грани дефицита продовольствия": Зеленский о последствиях блокирования Россией экспорта из портов Украины

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Президент Евросовета Шарль Мишель посетил сегодня нашу Одессу. Увидел своими глазами, что значит заблокированное море. Впервые за десятки лет в Одессе нет обычного движения торгового флота. Нет обычной портовой работы. Наверное, этого в Одессе не было еще никогда со времен Второй Мировой войны. Обычная жизнь связана с морем заблокирована Россией, именно Россией", - отметил Зеленский.

Президент заявил, что это удар далеко не только по Украине

"Без нашего аграрного экспорта десятки стран в разных регионах мира уже сейчас оказались на грани дефицита продовольствия. А со временем ситуация может оказаться откровенно страшной. Политики уже обсуждают, какими могут быть последствия ценового кризиса и голода в странах Азии и Африки", - сказал он.

Зеленский отметил, что это прямое следствие российской агрессии, которое можно преодолеть совместно всем европейцам и свободному миру.

"Можно преодолеть через давление на Россию, через действенное принуждение России к тому, чтобы она остановила эту позорную войну", - подытожил президент.

11 марта в ООН заявили, что нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире.

13 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш представил подробную аналитическую записку о кризисе в области продовольствия, энергетики и финансов, который может быть вызван войной, развязавшей Россию против Украины .

Представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик заявил, что почти четыре с половиной миллиона тонн зерна заблокированы в портах Украины, их невозможно экспортировать заблокированными путями из-за российского вторжения.