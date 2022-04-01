Десятки сожженных танков, БМП и грузовиков: в Киевской области Нацгвардия зачистила районы сосредоточения врага
На киевском направлении подразделения Национальной гвардии Украины провели зачистку района сосредоточения оккупантов, после того как уничтожили их позиции прицельным огнем артиллерии
Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.
"После мощного огневого поражения подразделениям НГУ удалось сжечь несколько десятков единиц вражеских БМП, танков, бронеавтомобилей "Тайфун" и грузовиков. А также уничтожить живую силу противника", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Нацгвардия и Вооруженные Силы Украины продолжают успешно выполнять поставленные боевые задачи и освобождать от оккупантов населенные пункты Киевской области.
- Отметим, сегодня, 1 апреля, оккупанты в рамках обмена отдали Украине 86 военнослужащих, в том числе 15 женщин
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