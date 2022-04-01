Десятки сожженных танков, БМП и грузовиков: в Киевской области Нацгвардия зачистила районы сосредоточения врага

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

"После мощного огневого поражения подразделениям НГУ удалось сжечь несколько десятков единиц вражеских БМП, танков, бронеавтомобилей "Тайфун" и грузовиков. А также уничтожить живую силу противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Нацгвардия и Вооруженные Силы Украины продолжают успешно выполнять поставленные боевые задачи и освобождать от оккупантов населенные пункты Киевской области.

Отметим, сегодня, 1 апреля, оккупанты в рамках обмена отдали Украине 86 военнослужащих, в том числе 15 женщин

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