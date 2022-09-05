Десятки прилетов: россияне продолжают обстреливать украинское пограничье

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что вчера, 4 сентября, с территории России захватчики продолжали обстреливать украинскую границу.

"Враг нанес огненное поражение с применением минометов и ствольной артиллерии. Под вражеским огнем оказались Миропольская, Зноб-Новгородская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская и Белопольская общины Сумщины и Новгород-Северская община Черниговской области. после восьми часов оккупанты били минометами и из ствольной артиллерии - в общей сложности со стороны российского села случевск было выпущено почти четверть сотни снарядов.Зноб-Новгородская община находилась под минометным огнем - 15 прилетов. Повреждена линия электропередач. По территории Шалыгинской общины россияне после обеда и вечером били минометами – в общей сложности 24 прилета. Также из минометов россияне обстреляли Эсманьскую и Середино-Будскую общины, 4 и 6 взрывов, соответственно", - говорится в сообщении

Также в ночь на 5 сентября противник со стороны российского населенного пункта Краснооктябрьский обстрелял территорию Белопольского общества из ствольной артиллерии и 120-мм минометов, насчитано около десятка приходов. В результате обстрела повреждены жилые дома, техника местных жителей, линии электропередач.

Впоследствии оккупанты ударили со 120-мм по территории Миропольской общины, прилетело почти полтора десятка мин. Огонь велся со стороны российского населённого пункта Гуево.

К счастью, во всех случаях без жертв.

Напомним, россияне обстреляли Сумщину: почти 40 прилетов в сутки

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