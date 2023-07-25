Министерство внутренних дел страны сообщило о по меньшей мере 34 погибших, тысячи эвакуированы из-за вспыхнувших в Алжире лесных пожаров, сообщает BBC.

По словам властей, около 8000 пожарных работали над тем, чтобы обуздать огонь. Министерство обороны Алжира сообщило, что десять солдат погибли во время тушения пожаров в Беджае.

Самые масштабные пожары в горном регионе Кабили к востоку от Алжира распространились на жилые районы прибрежных городов Беджайя и Джиджель, раздуваемые сильными ветрами. Власти заявили, что начали судебное расследование причин пожаров.

В последние дни на севере Алжира наблюдается рекордная жара, температура достигает 48 градусов. Температура в нескольких регионах Северной Африки на 7 градусов выше, чем обычно для этого времени года. Метеорологическое управление Алжира предупредило, что температура на севере страны, вероятно, составит более 48 градусов Цельсия до конца месяца.

В понедельник национальная электроэнергетическая и газовая компания Алжира Sonelgaz заявила, что зафиксировала исторический пик потребления электроэнергии. Ведущее оппозиционное издание Tout Sur l'Algerie (TSA), сообщило в начале этого месяца о беспрецедентном использовании кондиционеров, заявив, что нынешние методы строительства менее эффективны, чем традиционный кирпич, для поддержания прохлады в домах.

Метеорологическое агентство ООН, Всемирная метеорологическая организация, предупредило, что волна жары в Европе может продолжаться до августа, и что экстремальные температуры, охватывающие земной шар, являются новой нормой в мире, который потеплеет из-за изменения климата.

По данным службы климата и погоды ЕС Copernicus, три самых жарких дня, которые когда-либо регистрировались, были в июле. Средняя мировая температура достигла 16,89 °C в понедельник, 3 июля, и впервые превысила 17 °C 4 июля, со средней глобальной температурой 17,04 °C. Предварительные данные показывают, что этот показатель был превышен 5 июля, когда температура достигла 17,05 °C.

Всемирная метеорологическая организация утверждает, что экстремальные погодные условия подчеркивают необходимость усиления климатических мер. Изменение климата увеличивает риск жаркой сухой погоды, которая может привести к лесным пожарам. С начала индустриальной эры мир уже потеплел примерно на 1,1 ° C, и температуры будут продолжать расти, если правительства во всем мире резко не сократят выбросы.