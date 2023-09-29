Десятки органов местного самоуправления призывают власти оставить "военный" НДФЛ в общинах

Об этом сообщает сайт Европейской солидарности.

Соответствующие решения уже приняли Закарпатский, Полтавский и Хмельницкий облсоветы, Луцкий, Полтавский, Одесский, Хмельницкий, Львовский, Черкасский и Черновицкий городской совет и еще почти три десятка местных советов Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Полтавской областей, Ровенской, Черниговской и Черкасской области.

Депутаты подчеркивают, что изъятие "военного" НДФЛ лишит общества возможности помогать бригадам по месту дислокации, как они делают это сейчас.

Также депутаты отмечают, что местные власти имеют эффективную коммуникацию с подразделениями и могут оперативнее проводить закупки.

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Кроме того, общины нуждаются в средствах для преодоления последствий воздушных атак России на инфраструктурные объекты и жилье людей и помощь внутренним переселенцам.

"Полтавщина является масштабным гуманитарным и медицинским хабом, через который проходит большой поток людей. Среди них большое количество внутренне перемещенных лиц - это более 300 тысяч человек. Переселенцев, которые сейчас на Полтавщине нужно принять, поселить, накормить. И эта динамика постоянно меняется. Большинство людей потеряли почти все: работу, дом, имущество, финансы. Поэтому вся поддержка этим людям оказывается в основном из местного бюджета", – прокомментировал депутат Полтавского облсовета, глава фракции "ЕС" Игорь Процай.