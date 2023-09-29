Десятки органов местного самоуправления призывают власти оставить "военный" НДФЛ в общинах
Органы местного самоуправления по всей Украине принимают решение об обращении к власти по сохранению "военного" НДФЛ в бюджетах общин
Об этом сообщает сайт Европейской солидарности.
Соответствующие решения уже приняли Закарпатский, Полтавский и Хмельницкий облсоветы, Луцкий, Полтавский, Одесский, Хмельницкий, Львовский, Черкасский и Черновицкий городской совет и еще почти три десятка местных советов Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Полтавской областей, Ровенской, Черниговской и Черкасской области.
Депутаты подчеркивают, что изъятие "военного" НДФЛ лишит общества возможности помогать бригадам по месту дислокации, как они делают это сейчас.
Также депутаты отмечают, что местные власти имеют эффективную коммуникацию с подразделениями и могут оперативнее проводить закупки.
Читайте также: Минфин хочет забрать у местных бюджетов 94 млрд грн НДФЛ с зарплат военных. Что это значит?
Кроме того, общины нуждаются в средствах для преодоления последствий воздушных атак России на инфраструктурные объекты и жилье людей и помощь внутренним переселенцам.
"Полтавщина является масштабным гуманитарным и медицинским хабом, через который проходит большой поток людей. Среди них большое количество внутренне перемещенных лиц - это более 300 тысяч человек. Переселенцев, которые сейчас на Полтавщине нужно принять, поселить, накормить. И эта динамика постоянно меняется. Большинство людей потеряли почти все: работу, дом, имущество, финансы. Поэтому вся поддержка этим людям оказывается в основном из местного бюджета", – прокомментировал депутат Полтавского облсовета, глава фракции "ЕС" Игорь Процай.
- Напомним, Минфин предлагает с 1 октября 2023 года перечислять весь НДФЛ военных и силовиков в государственный бюджет. Это открытие ящика Пандоры и неудачная идея по целому ряду причин. Депутаты фракции "ЕС" инициировали обращение к президенту и парламенту с требованием не допустить изъятие средств из местных бюджетов в пользу центральных властей
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.37 Покупка 37.37Продажа 38.13
- EUR Покупка 39.8Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное