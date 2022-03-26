Десятки общин и ряд монастырей перешли в ПЦУ, - Епифаний
Настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что десятки общин и ряд монастырей добровольно присоединились к ПЦУ
Об этом он написал в Twitter.
"Десятки общин, ряд монастырей в разных областях Украины уже добровольно и осознанно выполнили свой канонический долг и последовали Томосу об автокефалии, сделав выбор в пользу Церкви и Украины. Двери Православной церкви Украины и наши сердца открыты для всех!", - отметил Эпифаний .
- 22 марта Синод ПЦУ призвал общины Московского патриархата переходить к ним.
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