Десятки общин и ряд монастырей перешли в ПЦУ, - Епифаний

Об этом он написал в Twitter.

"Десятки общин, ряд монастырей в разных областях Украины уже добровольно и осознанно выполнили свой канонический долг и последовали Томосу об автокефалии, сделав выбор в пользу Церкви и Украины. Двери Православной церкви Украины и наши сердца открыты для всех!", - отметил Эпифаний .

22 марта Синод ПЦУ призвал общины Московского патриархата переходить к ним.