Десятки изуродованных машин: В Буче появилось кладбище расстрелянных автомобилей
В Буче после освобождения от захватчиков обнаружили очень много расстрелянных и сожженных россиянами автомобилей, которые начали свозить на "кладбище" для металлолома
Об этом сообщает Бучанский городской совет.
"Десятки расстрелянных и сожженных российской ордой автомобилей также являются свидетелями оккупации города. Рашисты расстреливали машины гражданских, когда те пытались эвакуироваться В машинах до сих пор есть вещи погибших владельцев, а на некоторых авто прикреплены таблички с надписью "Дети". Тогда, еще не зная о настоящей бесчеловечной сущности захватчиков, жители надеялись, что оккупанты не будут стрелять по автомобилям с детьми...", - говорится в сообщении.
- Напомним, что разминирование Бучи, Ирпеня и Гостомеля продолжается, как сообщают в КГГА, возвращаться туда рано.
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