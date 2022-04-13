Десятки изуродованных машин: В Буче появилось кладбище расстрелянных автомобилей

Об этом сообщает Бучанский городской совет.

"Десятки расстрелянных и сожженных российской ордой автомобилей также являются свидетелями оккупации города. Рашисты расстреливали машины гражданских, когда те пытались эвакуироваться В машинах до сих пор есть вещи погибших владельцев, а на некоторых авто прикреплены таблички с надписью "Дети". Тогда, еще не зная о настоящей бесчеловечной сущности захватчиков, жители надеялись, что оккупанты не будут стрелять по автомобилям с детьми...", - говорится в сообщении.

Напомним, что разминирование Бучи, Ирпеня и Гостомеля продолжается, как сообщают в КГГА, возвращаться туда рано.

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