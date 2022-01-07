Десятки белорусских мигрантов с камнями и ветками пытались попасть в Польшу

Об этом сообщает Пограничная служба Польши.



Пограничники заявляют, что 6 января гражданин Кыргызстана переплыл Буг в районе пограничного залога Янул Пидляский.



Кроме того, в ночь на 7 декабря 35 человек пытались силой пересечь границу на участке, охраняемом пограничной заставой в Черемсе.



По словам пограничников, в сторону польских патрулей мигранты бросали камни и ветки деревьев.

Напомним, ранее мигранты вместе с белорусскими силовиками устроили провокации на границе с Польшей.

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