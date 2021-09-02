Десять украинских вузов попали в рейтинг лучших в мире

Об этом передает пресс-служба МОН.



"В рейтинг лучших университетов мира от журнала Times Higher Education попали 10 высших учебных заведений Украины", - говорится в сообщении.

Украинские университеты расположились на следующих позициях:

Сумской государственный университет - 501-600 место;

Национальный университет "Львовская политехника" - 601-800 место;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники - 1001-1200 место;

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 1201+ место;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 1201+ место;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 1201+ место;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 1201+ место;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 1201+ место;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 1201+ место;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 1201+ место.

Справка: Рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2022 включает в себя более 1600 университетов из 99 стран и территорий. Рейтинг основывается на 13 тщательно выверенных показателях эффективности, которые измеряют результаты деятельности учреждения в четырех сферах: преподавание, исследования, передача знаний и международные перспективы.

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