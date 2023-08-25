Цель России – порабощение Украины, независимо от фамилии российского диктатора. Чудо, что мы устояли, имеет два объяснения: свободный народ, восставший на защиту своей страны и свободный мир, помогший нашему народу.

Теперь нужно победить. Для меня победа Украины означает освобождение всех оккупированных земель и восстановление нашей территориальной целостности в международно признанных границах 1991 года, жесткое наказание российского агрессора и возмещение москвой разрушений и ущерба, членство Украины в Европейском Союзе и НАТО…

Верю в нашу победу. Ее главный творец – наши Вооруженные Силы.

Не вижу никаких перспектив так называемого "дипломатического урегулирования" с агрессором, при котором Россия добровольно согласилась бы освободить оккупированные территории, изъять из своей конституции претензии на наши земли, согласилась на репарации и уголовное преследование военных преступников.

Положение Украины остается исключительно сложным, а угрозы и вызовы – грозными. Мы не имели права на иллюзии в преддверии полномасштабной войны и не имеем права на безосновательное успокоение сейчас.

Чтобы выдержать и победить, кроме многих добродетелей, нам нужны два качества – реализм и профессионализм. Именно они превратят наш праведный гнев в долгосрочную коллективную энергию.

Хочу поделиться десятью тезисами, отражающими мое видение ситуации.

Этот бой надолго

К сожалению, нет никаких оснований ожидать, что победа над агрессором произойдет в ближайшее время. Война против Украины пользуется в России масштабной поддержкой извращенного на ненависти и шовинизме населения и является частью плана по переназначению путина в 2024 году.

Наши Вооруженные Силы ведут героическую борьбу против мощного врага, глубоко вгрызшегося в нашу землю. Но перекладывать на войско всю ответственность за наступление, как и подогревать завышенные ожидания, я считаю неправильным.

Не смотря на "строки", мы должны свято беречь национальную сплоченность вокруг наших Вооруженных Сил. Это – незыблемое правило номер один. А правило номер два, прежде всего касающееся власти, – внимательно и системно заботиться об отношениях с нашими союзниками. Эта солидарность является для нас жизненной важностью. Вместе с реализацией "формулы мира" нужно найти способ, чтобы гарантировать долгосрочную "формулу единства" с Украиной наших союзников, партнеров и даже международных попутчиков.

Международное единство с Украиной – это не данность, гарантированная раз и навсегда.

Без поддержки Соединенных Штатов, Европейского Союза, членов Группы Семи и всех участников "Рамштайна" мы бы не устояли. Это бесспорный факт. И мы должны быть благодарны каждому из них. Они действительно этого заслуживают. И это дает надежду, что они продолжат действовать в нашу поддержку – подпишут гарантии всеобъемлющей помощи Украине и примут решение принять Украину в НАТО.

Надо глубоко и тщательно оценить и продумать карту политических перемен, ожидающих нас на международной арене в ближайшие годы. Надо не разрешить втянуть Украину в избирательное соревнование в США. Надо покончить с приступами эмоций и ненужных конфликтов с нашими союзниками и системно расширять число единомышленников.

Национальное единство, внутренняя мобилизованность и бескомпромиссность по отношению к врагу и его "русскому миру"

Мы должны окончательно разорвать какие-либо связи с врагом. Надо ускорить процесс дерусификации и деколонизации украинского пространства, усилить борьбу с российской агентурой, которая до сих пор может находиться в кабинетах власти. Надо наконец запретить деятельность на нашей земле "русской православной церкви", их местного филиала и прислужников, для которых место Бога заняло ФСБ.

Правительство должно финансировать потребности культуры и образования. Нациетворческая задача развивать язык, культуру, историю – в уровень с военной победой. Да, Украина обязана достроить Мемориал Голодомора. Нам нужны фильмы об украинских героях, а не дерьмо, возвращающее нас в единственное с московией информпространство образца 1990-х. Именно в защите и развитии национального дела заключается суть нашей освободительной войны за Украину.

Оборона превыше всего

Ведущей составляющей внутренней и внешней политики должны стать обороноспособность и безопасность. Следует осознать две реальности: Россия не распадется завтра, а формальное обретение членства в НАТО может занять длительное время. Это не означает, что нужно прекратить действия, нацеленные на ослабление России, или легкомыслить курсом на членство в Альянсе. Как раз наоборот: трезвая оценка заставляет усилить усилия на обоих треках.

По моему убеждению, обретение Украиной членства в НАТО уже сейчас остановило бы захватническую политику России и создало бы условия для предстоящего освобождения оккупированных частей Украины.

Тем временем мы должны претворять в жизнь стратегию обороны с четким долгосрочным планом развития Вооруженных Сил и современного военно-промышленного комплекса, полностью совместимого со стандартами НАТО и оборонной инфраструктуры, которая будет защищать нас по линии границы с российскими и белорусскими агрессорами.

Сегодня идет много разговоров о так называемых "гарантиях безопасности" вне НАТО. По-моему, альтернативы коллективной безопасности, предусмотренной Вашингтонским договором об учреждении Альянса, не существует. А вот к моменту вступления в НАТО Украина должна получить именно юридически обязывающие гарантии предоставления передового оружия, обучения, разведданных, финансов и другого необходимого для защиты государства.

Независимо от того, кто выиграет или проигрывает выборы в государствах-гарантах милитарной и экономической помощи Украине. А это не меморандумы или заявления, это долгосрочные двусторонние международные договоры, ратифицированные нашими парламентами.

Все для фронта и обороны – базовый принцип нашего существования на годы вперед.

Люди – самая высокая ценность

Война привела к демографической катастрофе. Всю полноту последствий трудно оценить. Понятно одно: россияне не только уничтожают наш экономический потенциал и разоряют земли, но прежде всего убивают наше будущее.

По разным данным, на сегодняшний день в Украине проживает от 24 до 34 миллионов человек, а за границей находится более 8 миллионов украинских мигрантов. За шесть месяцев 2023 года на Украине родилось на 28% меньше детей, чем за соответствующий период 2021 года. Эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение населения.

Должны осознавать всю остроту рисков. В Украину могут не возвратиться наиболее квалифицированные и производительные силы. Отток населения повлиял на потребительский рынок, на инвестиции и их окупаемость. В Украине исчезает привычное преимущество – экономически доступная и квалифицированная рабочая сила.

Изменения возрастного баланса – это углубление дефицита бюджета Пенсионного фонда, уменьшение бизнес активности и доходов бюджета, а также усиление нагрузки на систему здравоохранения.

Необходим возврат минимум 3 миллионов наших граждан, увеличение рождаемости хотя бы к показателям конца 2010-х, внедрение новых подходов в миграционной политике, привлечение трудовых ресурсов.

Нам нужно получить релевантные данные о количестве и структуре населения, рассчитывать именно на них текущую экономическую модель и определить стратегию восстановления в перспективе 10 лет. Это не только количественные, но прежде всего качественные показатели для каждого человека – качества образования, медицины и самореализации.

Ветераны войны, наши героические ребята, защищавшие страну и страдающие физическими и психологическими травмами, должны быть в самом центре внимания социальной политики адаптации и реабилитации со специальным медицинским и социальным обеспечением и программами обучения и трудоустройства. Такой опыт имеют наши союзники из США.

НАТО и ЕС – главная философия государственного аппарата

Право быть в клубе сильных и успешных никто не простит. Его нужно добыть в борьбе.

Кроме известных условий и упорного труда, эта победа потребует трех вещей: профессиональных политиков и управленческих кадров во власти и бизнесе, которые будут обеспечивать наш курс на вступление в ЕС и НАТО, а затем – надлежащую деятельность в рамках этих органов; "влияние" в общеевропейскую экономику и систему безопасности НАТО, которая будет работать на синергию возможностей; "адаптивность" интеграции в ЕС и НАТО, что будет отвечать нашим потребностям и особенностям.

Европеизация власти

После победы следует завершить конституционную реформу по переходу в реальную парламентско-президентскую республику. Полномочия президента, парламента, правительства, судебной ветви власти, независимых регуляторов и институтов государства должны быть четко определены, а их дублирование и борьба за них устранены. Механизмы сдерживания и противовесов должны быть восстановлены.

Децентрализация является основой региональности политики. Центральной власти следует окончательно разделить права и ответственность с местным самоуправлением и создать институт префектов вместо государственных администраций. Магдебургское право отличает нас от бесноватого московского бесправия.

Новая экономика. Новый "Маршалл"

В экономическом смысле мы находимся на аппарате искусственного дыхания. Основой нашей относительной экономической стабильности являются большие объемы внешней финансовой помощи, позволяющие покрывать дефицит внешней торговли и государственного бюджета.

Две трети расходов бюджета финансируются за гранты и кредиты наших союзников (с начала войны от международных партнеров мы получили 60,2 млрд. долларов, в этом году – 28,1 млрд. долларов).

Наш экспорт – слабый. Это следствие снижения мировых цен на продовольствие, повреждение производственных мощностей, усложнение транспортных маршрутов, ограничение электроснабжения.

Фиксированный курс гривны, как и объем золотовалютных резервов, держатся исключительно благодаря поступлению международной финансовой помощи и ограничениям Национального банка Украины. С начала войны государственный и гарантированный государством долг вырос почти на 40% и достигает 130 млрд долларов. Только на погашение и обслуживание нужно будет потратить 89 млрд долларов к 2028 году, что в 2,4 раза больше запланированных доходов бюджета за весь текущий год.

Банки получают больший доход от кредитования дефицита бюджета, чем реального сектора экономики.

Порты заблокированы, многие предприятия агропромышленного комплекса и металлургии уничтожены.

Одним словом, экономику нужно не просто восстанавливать, а на самом деле строить по-новому. Двигателем должен стать новый "план Маршалла".

Новый "Маршалл" – это план построения новой евроатлантической Украины с экономикой, полностью интегрированной в экономику Европейского Союза, конкурентный на всех рынках, где мы присутствуем, да еще и настолько динамичен, что сможет выйти на новые рынки. Сложность этой задачи четко проявляется на примере конфликта вокруг поставок нашего зерна соседям – членам ЕС. И это только вершина айсберга.

Новый "Маршалл" – это тектонические изменения в Украине, а не получение условных 411 миллиардов, о которых пишет Всемирный банк, и их скорейшее освоение на строительных подрядах с известными последствиями. На это никто денег не даст.

Источники наполнения "плана Маршалла" – это средства наших союзников и международных финансовых институций, частные инвесторы и российские суверенные активы.

Следовательно, вопрос "российских средств" встает с особой остротой. Нам требуется единый реестр всех суверенных активов РФ. Требуется решение об их конфискации. Теоретических дискуссий по этой теме много, и большинство из них сводятся к тому, почему эти активы нельзя конфисковать. Вся эта теория ничтожна и разбивается наголову одним аргументом – варварским нападением России, за который агрессор должен заплатить финансово и уголовно. Мировой порядок должен защищать мир и порядок, а не умиротворять акты агрессии.

Частный иностранный инвестор придет только под гарантию страхования рисков. Внутренний инвестор (прежде всего банки) должен также получить механизм страхования рисков и использовать известные инструменты компенсаций процентных ставок и софинансирования.

Кстати, о банках, где контрольный пакет всего сектора принадлежит государству и государственный сектор экономики: здесь нужно провести выгодную для Украины приватизацию в правильное время и по правильной цене. И это могло бы стать частью стратегии восстановления, когда квалифицированный иностранный инвестор получает плечо финансирования для приобретения украинских объектов.

Мечтаю о наиболее диджитализованной и продвинутой экономике Украины в мире. Но для этого требуются средства. Получить их можно благодаря тому, что дает деньги уже сейчас – АПК, энергетика, металлургия, строительство, услуги и товары малого и среднего бизнеса.

Налоговую систему следует оставить в покое и забыть популистские тезисы об офшорной экономике. Возможны локальные изменения для поддержки точек роста и с сохранением общего баланса бюджета. А вот администрирование налогов и работу фискальных, таможенных и правоохранительных органов, напротив, нужно системно модернизировать и диджитализировать.

Уже больше года настаиваю на необходимости новой всеобъемлющей реструктуризации государственного долга, являющегося также источником нового "Маршалла".

В энергетике необходима полная энергетическая независимость из-за увеличения добычи газа, зеленой энергетики и построения новых модульных атомных блоков, что обеспечит и нас, и ЕС украинской энергией. Металлургия также должна стать зеленой и современной, а без долгих и дешевых кредитов этого не сделаешь.

О строительстве все очевидно: это и восстановление инфраструктуры, и допинг для экономического роста.

Аграрный сектор считаю наиболее понятным инвестору и развитым с точки зрения технологии производства сырья, который в дальнейшем требует вложения средств в переработку и транспортировку.

Наш АПК, как и металлурги, имеет ключевую проблему, которую называют "bottle neck": есть что продавать на экспорт, и не можем доставить из-за войны и действий России в Черном море. Есть много теоретических вариантов, от восстановленного зернового соглашения с приложениями по металлу и другим товарам к военным морским конвоям НАТО. Но без безопасности свободного судоходства этого не решить. В то же время нужно активно развивать как железнодорожную, так и автотранспортную логистику на наших западных границах.

Кроме логистики и конкуренции на рынках ЕС, существует еще одна гигантская проблема – заминированные территории, которых сейчас до 30% и на разминирование которых уйдут значительные средства (свыше 35 млрд долларов) и многие годы. Эта проблема потребует значительных усилий правительства и сотрудничества с международными и частными инициативами.

Занятость в малом и среднем бизнесе – это экономика и социальная политика. Не имея возможности помочь – не вредите. Для предпринимателей, кроме налогов и кредитов, о чем уже сказано, нужен в первую очередь потребитель – гражданин и предприятие, имеющее деньги, и государство, покупающее через "Прозорро", а не "корумпорро". Освобождение бизнеса от коррупционного налога важнее, чем постоянное изменение налоговых правил.

Победа справедливости

Россия должна быть осуждена за совершение акта агрессии, военные преступления и преступления против человечности. Международная правовая система обязана использовать действующие и создать новые институты справедливости типа специального международного трибунала.

Честные и независимые суды и борьба с коррупцией – вопросы национальной безопасности. Законодательно введенные за последнее десятилетие новеллы в этих сферах существенны. Даже арест председателя Верховного суда Украины по коррупционным обвинениям является тому свидетельством. Но есть много "но". Независимость и добродетель судей и всех судов, в том числе Конституционного, беспристрастность и свобода принятия решений ВККС и ВРП, обеспечение доступа к правосудию и справедливому суду в глазах общества – это фундамент судебной реформы.

Коррупция ослабляет наши государственные и оборонные возможности, увеличивает расходы на экономику, уничтожает репутацию за рубежом и сеет уныние внутри. Это и моральное преступление во время войны и после нее. Созданная сеть антикоррупционных органов является механизмом принуждения и наказания. А вот механизм антикоррупционной превенции типа системы госзакупок "Прозорро" или корпоративного управления в государственных компаниях нуждается в развитии и совершенствовании. Профилактика дешевле лечения.

Институции не бывают коррумпированы, как и государство не может быть коррумпированным. Такими могут быть люди, представляющие эти институты. Именно поэтому нам нужна полноценная демократия, чтобы таких людей либо не допускать, либо отстранять от должностей.

Борьба за демократию

Война с агрессором нуждается в сильной власти. Этот принцип стал основой общественного согласия в начале полномасштабного вторжения России. В то же время единство страны вокруг Президента предусматривало еще одно принципиально важное условие – добродетель власти. Одним из элементов такой добродетели является обеспечение надежного и самостоятельного функционирования государственных институций как ответственных авторов политики в Украине.

Демократия – сложная и иногда невыносимая, особенно для власти. Но именно она обеспечивает продвижение, поскольку предполагает состязательность людей и конкуренцию личностей, свободное мнение и критическое слово, сложные дискуссии в провластной коалиции и жесткую политическую оппозицию, бескомпромиссную журналистику и независимые средства массовой информации. В противоположность ей есть простые решения, которые глубоко презираю – авторитаризм, переходящий в диктатуру и тоталитаризм. Именно поэтому боремся за весь свободный мир против тиранов. Именно поэтому мы должны сохранить наше достижение – свободную демократическую страну.

Свободные выборы – сердце демократии и марка Украины. К моменту завершения войны выборов быть не может. Точка. Они не будут отвечать стандартам ОБСЕ ни в чем – ни в доступе к медиа и агитации, ни в доступе к избирательным участкам. Действующая власть должна в этот драматический исторический период вести страну к победе на фронте и ни при каких обстоятельствах не подхватить не только "авторитарную болячку", а даже "насморк" от северных соседей.

Отмечу роль Владимира Зеленского. То, как ему удалось сплотить цивилизованный мир в поддержку Украины, является историческим достижением. И когда выборы таки наступят, у него самый высокий шанс быть избранным на второй срок, а значит – завершить наше вступление в ЕС и НАТО. Но это будет новая Украина. Верю, что в политическом смысле в ней будет все то, что я перечислил как составляющие демократии: баланс власти, коалиция и оппозиция в парламенте, коалиционное правительство, сильное гражданское общество, свободные медиа и политическая конкуренция, которая будет делать нас сильнее.

Вера в наши силы

Когда приходит усталость, подумаем о тех, кто на фронте, вспомним о наших предшественниках, которые столетиями боролись за Украину.

Наше поколение победит в этой войне. Нужно беречь друг друга, не терять смысла и меры в наших дискуссиях и спорах и питать самое ценное, что имеем – нашу национальную отдельность, взаимное доверие и великую веру в общую победу.

Нам нужны титанические усилия для создания новой Украины. Именно нового модерного государства, а не реставрированного, со старыми порядками в новой обертке. Да, как было, уже быть не может.

Мы стоим перед вызовами, требующими новых сил.

Победа Украины, свободного мира и свободы над Россией и тоталитаризмом неизбежна, но путь к ней не близок.

Нам нужны единство и лидерство, которые защитят Украину и утвердят ее как мощное и влиятельное европейское государство.

Верю в это как идеалист. И как реалист уверен в досягаемости этой цели.

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Об авторе. Арсений Яценюк, украинский политик, экс-премьер-министр Украины

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