Десять танков Leopard, пулеметы, артснаряды: Германия объявила новый пакет помощи Украине
Германия объявила новый пакет военной помощи Украине, в который вошли танки Leopard, пулеметы, артиллерийские снаряды и другое необходимое вооружение
Об этом идет речь на сайте министерства обороны Германии.
Да, Украина получит:
- 10 танков Leopard 1А5;
- 20 пулеметов MG3 для танков и бронетехники;
- 1035 155-мм артснарядов и дымовых боеприпасов;
- мостовую систему и 12 прицепов;
- 10 радаров;
- 16 грузовиков Zetros;
- 100 тыс. аптечек.
Помощь Германии Украине
Страна с начала полномасштабной войны оказывает Украине военную помощь. В частности, украинские бойцы получают германскую бронетехнику, в том числе танки Leopard 2 и БМП Marder.
С последнего, 24 марта, Германия передала Украине пулеметы, инженерные машины и антидроновые системы.
Уже в апреле страна направила в Украину очередной пакет военной помощи, в который вошли грузовики, разведывательные дроны и боеприпасы.
14 мая Германия объявила о новом пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро, в который вошли 4 зенитных ракетных комплекса IRIS-T-SLM, 30 танков Leopard и 20 БМП Marder. А 23 мая страна передала радар для ПВО TRML-4D, разведывательных беспилотников Vector и прочее.
В июне Украина получила обещание об очередной партии помощи для фронта, в частности, боеприпасы для Leopard, 66 БТР и около 100 единиц спецтехники.
А уже впоследствии министерство обороны Германии заказало у концерна Rheinmetall 20 боевых машин пехоты Marder для Украины. Вероятно, БМП будет доставлен в страну до конца июля.
Также в июне Германия объявила о намерении предоставить Украине 381 млн евро гуманитарной помощи .
13 июля Германия передала Украине зенитки Gepard и станции управления огнем для IRIS-T.
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