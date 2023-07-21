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Десять танков Leopard, пулеметы, артснаряды: Германия объявила новый пакет помощи Украине

21 июля, 2023 пятница
12:07
Мир

Германия объявила новый пакет военной помощи Украине, в который вошли танки Leopard, пулеметы, артиллерийские снаряды и другое необходимое вооружение

Об этом идет речь на сайте министерства обороны Германии.

Да, Украина получит:

  • 10 танков Leopard 1А5;
  • 20 пулеметов MG3 для танков и бронетехники;
  • 1035 155-мм артснарядов и дымовых боеприпасов;
  • мостовую систему и 12 прицепов;
  • 10 радаров;
  • 16 грузовиков Zetros;
  • 100 тыс. аптечек.

Помощь Германии Украине

Страна с начала полномасштабной войны оказывает Украине военную помощь. В частности, украинские бойцы получают германскую бронетехнику, в том числе танки Leopard 2 и БМП Marder.

С последнего, 24 марта, Германия передала Украине пулеметы, инженерные машины и антидроновые системы.

Уже в апреле страна направила в Украину очередной пакет военной помощи, в который вошли грузовики, разведывательные дроны и боеприпасы.

14 мая Германия объявила о новом пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро, в который вошли 4 зенитных ракетных комплекса IRIS-T-SLM, 30 танков Leopard и 20 БМП Marder. А 23 мая страна передала радар для ПВО TRML-4D, разведывательных беспилотников Vector и прочее.

В июне Украина получила обещание об очередной партии помощи для фронта, в частности, боеприпасы для Leopard, 66 БТР и около 100 единиц спецтехники.

А уже впоследствии министерство обороны Германии заказало у концерна Rheinmetall 20 боевых машин пехоты Marder для Украины. Вероятно, БМП будет доставлен в страну до конца июля.

Также в июне Германия объявила о намерении предоставить Украине 381 млн евро гуманитарной помощи .

13 июля Германия передала Украине зенитки Gepard и станции управления огнем для IRIS-T.

Новости
Германия
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оружие для Украины
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