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OPINION

Десять самых ощутимых поражений России в войне против Украины

Сергей Марченко
3 мартa, 2023 пятница
08:00
Мнение

Круглая дата для "празднования" у россиян была, но праздновать было нечего

Я не ожидал массированных ракетных ударов на годовщину вторжения. Круглая дата для "празднования" у россиян была, но праздновать было нечего. Этот год был максимально провальным, и у Путина абсолютно резонно решили не привлекать лишнего внимания к юбилею досадных поражений.

Первое поражение – это провал "спецоперации". Блицкриг не сработал. Благодаря разведке США и союзников ВСУ были предотвращены. Авиация и ПВО сохранены. Войска выведены из казарм и рассредоточены. Фактор неожиданности русские генералы профукали. Армия России увязла в украинской обороне и не смогла выполнить поставленные задачи.

Второе поражение – дипломатическое. Российские аналитики не ожидали такой единодушной поддержки Украины Евросообществом. Франция с Германией и Италией из, едва ли не русских сателлитов, превратились в ястребов и мощных поставщиков вооружения в Украину.

Третье поражение – мировоззренческое. Россияне сами себе придумали русофильскую Украину, сами себе поверили и сами себя этим дураком намахали. Ехали на парад, а получили выстрелы в спину, партизанскую, тотальную войну с вражеским населением.

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Четвертое поражение – газовое. Путину настолько нравилась идея энергетической сверхдержавы, что она отключила ему мозги. Как наркоман, шагающий с балкона в стремлении летать, Путин включил самоэмбарго на поставку газа в Европу и этим только ускорил крах своей экономики.

Пятое поражение – нефтяное. Хитрые американцы ввели не эмбарго, а ценовое ограничение на российскую нефть. Таким простым, как дверь инструментом, они не допустили дефицита нефти и роста цены, однако более чем на 50% сократили нефтяные доходы Московии.

Шестое поражение — экономическое. Экономика Московии сильно страдает от наложенных санкций. Но еще больше страдает не наложенными. Ибо даже если нет прямых санкций, все предпочитают держаться от бешеной бензоколонки как можно дальше, чтобы не потерять рынки Европы и США.

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Седьмое поражение – союзническое. Москва сильно рассчитывала на поддержку Китая. Очевидно, перед началом вторжения китайцы ее обещали. Также очевидно, что китайцы не поддерживают Московию так мощно, как Московия рассчитывала. Китай не спешит ставить на лузеров. И пословица: "Если падает — подтолкни!", китайская, если...

Восьмое поражение – демографическое. Россия потеряла самый лучший человеческий потенциал. Сотни тысяч наиболее образованных и экономически активных московитов покинули страну и не факт, что когда-нибудь вернутся.

Девятое поражение – мифологическое. Разрушены мифы о непобедимой русской армии. Победоносная. Большая, мощная, но тупая и не сдавшаяся, наглухо застрявшая в прошлом веке ментально и организационно.

Десятое поражение – культурное. Русская культура, которая веками была локомотивом российской экспансии в соседние страны, понесла в Украине необратимые потери. Носители русской культуры массово отказались от нее. Отказались даже этнические россияне, настолько она стала токсичной.

Поздравляю всех причастных с годом поражений оккупантов. Каждая из них не приведет отдельно к нашей общей победе. Но все они в совокупности делают победу Украины в войне неотвратимой.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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