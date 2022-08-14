Об этом сообщила 14 августа пресс-служба Группировки Объединенных сил.

"Под прикрытием истребительной авиации штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше, позициям реактивных систем залпового огня, переправам и скоплению живой силы и техники противника. и десятки рашистов!" – рассказали в УОС.

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Кроме того, в командовании Воздушных сил ВСУ уточнили , что речь идет об итогах 13 августа.

"В течение суток 13 августа по нескольким оперативным направлениям ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла до десяти групповых авиаударов по позициям оккупационных войск", – отметили в сообщении.

За сутки, 11 августа, украинская авиация нанесла 2 удара по россиянам на Юге Украины.

Днем 13 августа над Одессой украинские силы сбили вражеский российский беспилотник.

14 августа украинская авиация обстреляла опорные пункты россиян Николаевской области.

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