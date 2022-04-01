"Деструктивная позиция РФ не позволит избежать ответственности": МИД о блокировании Москвой миссии ОБСЕ в Украине
В МИД подчеркнули, что блокирование мандата миссии ОБСЕ подтверждает сознательный выбор Москвы в пользу дальнейшего ведения агрессивной войны против Украины
Об этом идет речь на сайте МИД.
"Из-за позиции Российской Федерации с сегодняшнего дня прекращается мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, среди ключевых задач которого были уменьшение напряжения и развитие мира, стабильности и безопасности. Блокировка мандата миссии подтверждает сознательный выбор Москвы в пользу дальнейшего ведения агрессивной войны против Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Россия не заинтересована в работе СММ ОБСЕ, которая должна была фиксировать нарушение российскими захватчиками норм международного гуманитарного права, фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности.
"Впрочем, деструктивная позиция РФ не позволит избежать ответственности ни ее военному и политическому руководству, ни непосредственным исполнителям преступных приказов. Украина всегда поддерживала мандат СММ ОБСЕ и подчеркивает свою заинтересованность в продолжении мониторинговой деятельности миссии в пределах всей международно признанной территории нашего государства", - говорится в сообщении.
В МИДе также поддержали усилия польского председательства и Генеральной секретари ОБСЕ для обеспечения эффективного присутствия ОБСЕ в Украине.
- Ранее Россия отказалась продлевать мандат наблюдательной миссии ОБСЕ, работавшей на территории Украины. Соединенные Штаты считают такое решение безответственным и неоправданным.
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