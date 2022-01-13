Дестабилизация в стране и реконструкция советской империи: Данилов назвал план Путина по Украине
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал план, который у президента РФ Владимира Путина относительно Украины
Об этом он заявил в интервью Данилова Украинской правде .
По его словам, РФ аннексировала Крым, а затем оккупировала часть Донецкой, Луганской областей с тем, чтобы Украина не обращала внимания от полуострова.
"Давайте начинать с самого начала. Какой план у Путина? Он достаточно прост, мы об этом публично говорим – это уничтожение нас как государства", – заметил Данилов.
Он сказал, что Минские соглашения, "подписанные под дулом автомата", не могут быть применены именно в том виде, в каком они есть.
Какой план сегодня у Путина? , которые они поставили перед собой", – подчеркнул секретарь СНБО.
Данилов считает, что у Путина есть план по реконструкции советской империи, а без участия Украины никакая империя не состоится.
"Что мы видим на сегодняшний день? То, что касается политической дестабилизации именно за счет сил, аффилированных с Российской Федерацией после закрытия телеканалов, после некоторых наших превентивных процедур, сделать им это сложно", - сказал он.
Также он считает, что у РФ остается энергетическое направление.
"То, что происходит с энергетикой в мире, это не только в нашей стране. Это довольно многогранная такая проблема. Почему? Потому что здесь и COVID, здесь и Китай, здесь и Тайвань, здесь и Индия, здесь очень много процессов", - добавил Данилов.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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