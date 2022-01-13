Дестабилизация в стране и реконструкция советской империи: Данилов назвал план Путина по Украине

Об этом он заявил в интервью Данилова Украинской правде .

По его словам, РФ аннексировала Крым, а затем оккупировала часть Донецкой, Луганской областей с тем, чтобы Украина не обращала внимания от полуострова.

"Давайте начинать с самого начала. Какой план у Путина? Он достаточно прост, мы об этом публично говорим – это уничтожение нас как государства", – заметил Данилов.

Он сказал, что Минские соглашения, "подписанные под дулом автомата", не могут быть применены именно в том виде, в каком они есть.

Какой план сегодня у Путина? , которые они поставили перед собой", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов считает, что у Путина есть план по реконструкции советской империи, а без участия Украины никакая империя не состоится.

"Что мы видим на сегодняшний день? То, что касается политической дестабилизации именно за счет сил, аффилированных с Российской Федерацией после закрытия телеканалов, после некоторых наших превентивных процедур, сделать им это сложно", - сказал он.

Также он считает, что у РФ остается энергетическое направление.

"То, что происходит с энергетикой в мире, это не только в нашей стране. Это довольно многогранная такая проблема. Почему? Потому что здесь и COVID, здесь и Китай, здесь и Тайвань, здесь и Индия, здесь очень много процессов", - добавил Данилов.