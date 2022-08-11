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Деспотический Путин - человек войны, и он хочет войны на Балканах, - премьер-министр Косово

11 августа, 2022 четверг
00:36
Мир

Альбин Курти возложил ответственность за обострение на косовско-сербской границе на Россию

Об этом Курти заявил в интервью Reuters.

Он обвинил Россию, которая является главным союзником Сербии и наложила вето на заявку Косово на членство в ООН в разжигании новой этнической напряженности в бывшей южной провинции Сербии.

"Деспотичный президент Путин — человек войны, и он был бы заинтересован в распространении войны, потому что он хочет нормализовать войну", — сказал Курти, намекая на вторжение России в соседнюю Украину в феврале.

Что касается новых конфликтов с Сербией, то Курти заявил: "Мы не должны исключать, что агрессивная политика Белграда может также превратиться в нападение на Косово тем или иным способом. Мы бдительны, но не боимся".

Он добавил: "Я не говорю, что они собираются атаковать нас на этой неделе или на следующей, но было бы совершенно безответственно исключать возможность роста напряженности и новых конфликтов".

  • В воскресенье, 31 июля 2022 года, полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность.
  • Сербское население северной части Косово было недовольно решением правительства Курти запретить им пользоваться выданными в Сербии автомобильными номерами и личными ID-картами и перевести их в принудительном порядке на косовские документы.
  • Дело чуть не дошло до вооруженного конфликта.
  • Косовская полиция говорила о стрельбе в свою сторону от неустановленных лиц.
  • По тревоге были подняты миротворцы НАТО (KFOR).
  • Обошлось без жертв.

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