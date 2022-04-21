English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Десоветизация законодательства, освобождение от налогообложения переданной ВСУ техники РФ, увеличение резервного фонда госбюджена на 200 млрд грн: Рада приняла ряд законов

Десоветизация законодательства, освобождение от налогообложения переданной ВСУ техники РФ, увеличение резервного фонда госбюджена на 200 млрд грн: Рада приняла ряд законов

21 апреля, 2022 четверг
16:11
война с Россией

Сегодня, 21 апреля, ВР приняли ряд решений, касающихся, в частности, десоветизации законодательства, освобождения от налогообложения переданной ВСУ техники оккупантов, увеличения резервного фонда госбюджена на 200 млрд грн и других тем

По сообщению нардепа Елены Шуляк, речь идет о таких важных законопроектах, как:

- о продлении срока действия военного положения в Украине (№7300);

- о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц (№7194);

- об освобождении от налогообложения вознаграждения за добровольно переданную ВСУ пригодную для применения боевую технику государства-агрессора (№7278);

- о десоветизации законодательства Украины (№4284);

- об увеличении на 200 млрд грн (с 1.5 млрд грн до 201.5 млрд грн) размера Резервного фонда Госбюджета Украины в пользу повышения обороноспособности и безопасности государства (№7299);

- о функционировании местного самоуправления в период действия военного положения (№7269);

- о регулировании правового режима на временно оккупированной территории Украины (№7270);

- об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы в период военного положения (№7275);

- об электронных коммуникациях (№7227);

- о бесперебойном производстве и поставке сельскохозяйственной продукции во время военного положения (№7264);

- о регулировании земельных отношений в условиях военного положения (№7289);

- о первоочередных мерах реформирования сферы градостроительной деятельности (№7282);

- об особенностях определения рентной платы за добычу природного газа на период действия военного, чрезвычайного положения (№7249);

- о полномочиях субъектов обеспечения гражданской защиты и имплементации норм международного гуманитарного права в сфере гражданской защиты (№7255);

- об особенностях применения законодательства в сфере предотвращения коррупции в условиях военного положения (№7280);

- об отзыве нардепа Медведчука с должности члена Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, избранного по квоте пропорционального представительства фракции партии "ОПЗЖ" (№7301);

- о разграничении полномочий между центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере гражданской защиты, и центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере гражданской защиты (№5847);

- о публичных закупках лекарственных средств (№6416);

- о передаче цельных имущественных комплексов государственных пожарно-спасательных подразделений (частей) и другого имущества Оперативно-спасательной службы гражданской защиты (№3688).

Нардеп Алексей Гончаренко отметил важные изменения, которые несут эти законопроекты.

"Рада упростила фитосанитарные мероприятия при экспорте, импорте и перемещении по территории Украины сельскохозяйственной продукции растительного происхождения. Рада внесла изменения в Закон Украины "О предотвращении коррупции" в части особенностей применения законодательства в сфере предотвращения коррупции в условиях военного положения. В частности, освобождаются от декларирования подарки (если они передаются на нужды ВСУ или гуманитарную помощь), помощь (в частности, предоставленная за рубежом), существенные изменения имущества. Рада приняла законопроект о десоветизации законодательства Украины, который, в частности, предусматривает внесение изменений в Кодекс гражданской защиты Украины, Кодекс законов о труде и Дисциплинарный устав службы гражданской защиты, Законы Украины "Основы законодательства о здравоохранении" и "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", - написал Гончаренко.

  • Напомним, Рада продлила действие военного положения в Украине с 5:30 25 апреля еще на 30 суток

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Верховная Рада
Читайте также:
Мевлют Чавушоглу
21 апреля, 2022 четверг
Некоторые страны НАТО хотят продолжения войны в Украине, – глава МИД Турции
ЗСУ
14 апреля, 2022 четверг
Чтобы выгнать российскую армию из Украины недостаточно просто нанести ей большие потери, это не демократическая армия и она не будет их считать, - военный аналитик
Азов
20 апреля, 2022 среда
Бойцы "Азова" озвучили условия, при которых покинут Мариуполь
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 30.52
    Покупка 30.52
    Продажа 31.97
  • EUR
    Покупка 32.92
    Продажа 34.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
22 апреля
08:18
Гетманцев
В Украине более 400 предприятий переместили из зоны боевых действий в более безопасные области, - Гетманцев
08:01
В одном из домов Северодонецка пиротехники нашли неразорванную авиационную ракету, - Гайдай
07:41
Литва продлила чрезвычайное положение до 29 июня из-за полномасштабной войны РФ против Украины
07:12
"Не что иное, как похвала": спикер Госдепа США отреагировал на введение против него санкций со стороны РФ
07:11
Генштаб: захватчики пытаются наступать в районе Рубежного и планируют запретить выезд из оккупированного Крыма, чтобы не допустить срыв весенней призывной кампании
06:46
КНДР ракета
ЕС расширил список санкций против Северной Кореи из-за финансирования ядерной программы
06:42
Anonymous "слили" в сеть 365 тыс. электронных писем российской инвесткомпании
06:25
"Они борются за нашу свободу": глава Сейма Польши призвала и дальше предоставлять Украине оружие для борьбы с оккупантами
06:11
Анатолий Тимощук
Забывайте уже об этом порисованном фейковом патриоте, - эксфутболист "Динамо" Лужный высказался об Тимощуке
05:51
россия дипломат
РФ лишили статуса наблюдателя в Организации американских стран. В России назвали это "серьезной ошибкой"
05:29
Денис Шмигаль
Шмыгаль: восстановление Украины будет стоить минимум $600 млрд
04:55
Терехов призвал жителей Северной Салтовки, Пятихаток и других районов Харькова, находящихся под постоянным обстрелом, эвакуироваться
04:21
Укрпочта анонсировала выпуск еще одной военной марки
04:04
За сутки россияне ранили 5 гражданских в Донецкой области
03:36
"Шахтер" договорился о благотворительном матче с "Антальяспором"
03:23
Путин думает, что единство Запада треснет, но он ошибается, – Байден о помощи Украине
02:48
Луческу проанонсировал благотворительный матч "Динамо" – ПСЖ
02:23
В Одесской области нейтрализовали центр пророссийского объединения, который агитировал за организацию сепаратистских митингов
01:51
"Шахтер" за 6 млн евро продал 23-летнего форварда в Австрию
01:40
Укрзализныця объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 22 апреля
01:28
Анатолий Трубин
Хочу, чтобы в Украину вернулся мир. А потом – сыграть в ЛЧ на полной "Донбасс Арене", - вратарь "Шахтера" Трубин
01:02
За сутки ПВО уничтожило 15 целей РФ: среди них 3 самолета и 9 БпЛА
00:58
"Азовсталь", Мариуполь. Апрель 2022 года
А где тиктокеры? Советник мэра Мариуполя показал видео боев вне "Азовстали" и опроверг сообщение кадыровцев о полном контроле над городом
00:47
В Луганской области остается около 70 тыс. человек
00:41
"Шоу из затертого учебника". В США считают заявление Путина об "освобождении" Мариуполя дезинформацией, - спикер Госдепартамента
00:36
Россия стремится устроить на Луганщине голодомор, - Гайдай
00:22
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 апреля
00:13
Зеленский призвал украинцев под российской оккупацией не давать анкетных данных – используют для фальсификации псевдореферендумов
00:07
США угрожают Китаю санкциями, если он будет поддерживать Россию, - Венди Шерман
00:01
Россия отвергла предложение ООН о Пасхальном перемирии, - Зеленский
2022, четверг
21 апреля
23:50
Потери Украины из-за войны войны с Россией составляют более $500 млрд, а для восстановления нужно около $7 млрд в месяц, - Зеленский
23:50
Украина может стать полноправным членом ЕС в 2024 году, - министр экономики
23:48
Boeing 777 совершил аварийную посадку в Польше из-за предполагаемой взрывчатки на борту самолета. Видео
23:33
В ходе сессии Всемирного банка Зеленский рассказал о пяти шагах, которые могут остановить агрессию РФ
23:23
Воины ОТУ "Восток" уничтожили 200 врагов, 9 бронемашин и самолет
23:17
В Мариуполе так много зверств россиян, что мобильные крематории не помогут, – Венедиктова
23:09
Николаев снова обстреливают кассетными снарядами, - мэр города
23:06
Администрация Байдена наняла отставного генерала координировать предоставление оружия Украине, - CNN
23:03
Эммануель Макрон
Макрон призвал РФ уважать международное право и разрешить гражданским покинуть Мариуполь
22:49
Латвия
Латвийский парламент одобрил закон о лишении гражданства за поддержку военных действий России в Украине
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV