Десоветизация законодательства, освобождение от налогообложения переданной ВСУ техники РФ, увеличение резервного фонда госбюджена на 200 млрд грн: Рада приняла ряд законов

По сообщению нардепа Елены Шуляк, речь идет о таких важных законопроектах, как:

- о продлении срока действия военного положения в Украине (№7300);

- о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц (№7194);

- об освобождении от налогообложения вознаграждения за добровольно переданную ВСУ пригодную для применения боевую технику государства-агрессора (№7278);

- о десоветизации законодательства Украины (№4284);

- об увеличении на 200 млрд грн (с 1.5 млрд грн до 201.5 млрд грн) размера Резервного фонда Госбюджета Украины в пользу повышения обороноспособности и безопасности государства (№7299);

- о функционировании местного самоуправления в период действия военного положения (№7269);

- о регулировании правового режима на временно оккупированной территории Украины (№7270);

- об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы в период военного положения (№7275);

- об электронных коммуникациях (№7227);

- о бесперебойном производстве и поставке сельскохозяйственной продукции во время военного положения (№7264);

- о регулировании земельных отношений в условиях военного положения (№7289);

- о первоочередных мерах реформирования сферы градостроительной деятельности (№7282);

- об особенностях определения рентной платы за добычу природного газа на период действия военного, чрезвычайного положения (№7249);

- о полномочиях субъектов обеспечения гражданской защиты и имплементации норм международного гуманитарного права в сфере гражданской защиты (№7255);

- об особенностях применения законодательства в сфере предотвращения коррупции в условиях военного положения (№7280);

- об отзыве нардепа Медведчука с должности члена Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, избранного по квоте пропорционального представительства фракции партии "ОПЗЖ" (№7301);

- о разграничении полномочий между центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере гражданской защиты, и центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере гражданской защиты (№5847);

- о публичных закупках лекарственных средств (№6416);

- о передаче цельных имущественных комплексов государственных пожарно-спасательных подразделений (частей) и другого имущества Оперативно-спасательной службы гражданской защиты (№3688).

Нардеп Алексей Гончаренко отметил важные изменения, которые несут эти законопроекты.

"Рада упростила фитосанитарные мероприятия при экспорте, импорте и перемещении по территории Украины сельскохозяйственной продукции растительного происхождения. Рада внесла изменения в Закон Украины "О предотвращении коррупции" в части особенностей применения законодательства в сфере предотвращения коррупции в условиях военного положения. В частности, освобождаются от декларирования подарки (если они передаются на нужды ВСУ или гуманитарную помощь), помощь (в частности, предоставленная за рубежом), существенные изменения имущества. Рада приняла законопроект о десоветизации законодательства Украины, который, в частности, предусматривает внесение изменений в Кодекс гражданской защиты Украины, Кодекс законов о труде и Дисциплинарный устав службы гражданской защиты, Законы Украины "Основы законодательства о здравоохранении" и "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", - написал Гончаренко.

Напомним, Рада продлила действие военного положения в Украине с 5:30 25 апреля еще на 30 суток

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