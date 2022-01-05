Деснянский райсуд будет рассматривать дело Аксенова и Поклонской

Об этом сообщает Киевский апелляционный суд.



Суд согласовал подсудность обвинительного акта "председателя республики" Сергея Аксенова, "прокурора" Натальи Поклонской и пяти других высокопоставленных должностных лиц оккупированного Крыма Деснянскому райсуду Киева.



"5 января 2022 года определением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об определении подсудности обвинительного акта одному из районных судов города Киева, на основании ЗУ "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" в отношении граждан А., К, гражданки П, граждан Д., А., М., Т., и З. удовлетворено, обвинительный акт направлен в Деснянский районный суд города Киева", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря 2021 года СБУ завершила расследование в отношении Аксенова и Поклонской, им грозит до 15 лет тюрьмы.