Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Криминал Деснянский райсуд будет рассматривать дело Аксенова и Поклонской

Деснянский райсуд будет рассматривать дело Аксенова и Поклонской

5 января, 2022 среда
19:10

Деснянский районный суд Киева будет рассматривать дело о госизмене самоназванной власти оккупированного Крыма

Об этом сообщает Киевский апелляционный суд.

Суд согласовал подсудность обвинительного акта "председателя республики" Сергея Аксенова, "прокурора" Натальи Поклонской и пяти других высокопоставленных должностных лиц оккупированного Крыма Деснянскому райсуду Киева.

"5 января 2022 года определением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об определении подсудности обвинительного акта одному из районных судов города Киева, на основании ЗУ "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" в отношении граждан А., К, гражданки П, граждан Д., А., М., Т., и З. удовлетворено, обвинительный акт направлен в Деснянский районный суд города Киева", - говорится в сообщении.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Крым
война с Россией
Читайте также:
мігранти кордон
4 января, 2022 вторник
Польша планирует построить на границе с Беларусью в виде дамбы
4 января, 2022 вторник
США прогибаются под Путина: в Администрации Байдена работают пророссийские силы, – Загородний
Китай ядерное оружие
3 января, 2022 понедельник
"В такой войне нельзя выиграть": главы РФ, Британии, США, Франции и КНР выступили против конфликтов с применением ядерного оружия
Киев
+8
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.29
    Покупка 27.29
    Продажа 27.57
  • EUR
    Покупка 30.71
    Продажа 31.14
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
5 января
19:15
Во всем Казахстане ввели чрезвычайное положение
18:34
В Казахстане погиб протестующий, США закрывают консульство
18:09
Хосеп Боррель
Безопасность Европы невозможна без Украины, - Боррель
17:35
Протестующие захватили аэропорт Алматы, рейсы отменены
17:19
В Кремле заявили, что не вмешиваются в протесты в Казахстане
16:59
В Украине началась выплата повышенных пенсий
16:38
Президент Польши Анджей Дуда вторично заразился коронавирусом
16:21
Протесты в Казахстане: администрация Нур-Султана оцеплена полицией, аэропорт Актау остановил работу
16:15
Европейская Солидарность
"Европейская Солидарность" требует срочно выплатить задолженности и повысить зарплату сотрудникам Национальной полиции
15:46
Порошенко
Участники диссидентского движения и экс-нардепы призвали закрыть дела против Порошенко
15:43
Президент Казахстана заявил об убийствах правоохранителей во время протестов и пообещал действовать жестко в отношении митингующих
15:20
Кулеба
НАТО проведет заседание с Украиной перед встречей с РФ
14:57
POS-терминал
В Казахстане прекратила работу безналичная система оплаты
14:41
45% украинцев не готовы участвовать в территориальной обороне, - опрос
14:21
В конце января украинцы смогут сгенерировать в "Дии" новый COVID-сертификат после бустерной прививки, - Минздрав
14:03
По всему Казахстану отключили интернет, - Netblocks
13:52
Эксклюзив
Протесты в Казахстане направлены против Назарбаева, это внутриэлитный конфликт, - эксперт
13:40
В Украине 6 января ожидается похолодание и порывистый ветер, - синоптик Наталья Диденко
13:28
Прошлый год вошел в двадцатку самых теплых и сухих в Киеве за 140 лет
13:13
Обновлено
Возле городской администрации Алматы в Казахстане произошли столкновения: протестующие ворвались в здание мэрии
13:00
В столице Казахстана ввели чрезвычайное положение
12:42
Владимир Зеленский
Зеленский: Украине хватит препаратов против коронавируса для ревакцинации
12:25
Посол ЕС: Кулеба и Боррель отправились на линию столкновения в станице Луганской
12:13
санкции против РФ
И в долларах, и в евро: США призвали Германию быть решительной в санкциях против РФ
11:47
Украинцам советуют воздержаться от поездок в Казахстан из-за протестов
11:34
Размером с теннисный корт: NASA развернула на самом большом космическом телескопе солнцезащитный щит
11:33
Зеленский против всех. Как Шестой настроил против себя полицию
11:17
Обновлено
Митинги в Казахстане: в Актобе полиция перешла на сторону протестующих, люди штурмуют администрацию Алматы
11:08
Карантин в Украине: все области остаются в "желтой" зоне эпиднебезопасности
10:59
Четыре года воевали против Украины: двух террористов "Л/ДНР" заочно приговорили к 10 годам лишения свободы
10:29
Вакцинировала своего ученика: в США арестовали учительницу биологии
10:14
Украинская песня "Шум" группы Go_A попала в тройку самых популярных на Евровидении
10:00
Штамм COVID-19 "Омикрон" распространится в Украине новой волной коронавируса в конце января, - ученые КПИ
09:45
Увеличение трафика в 5 раз, сохранение позиций печати. Итоги 2021 года для журнала "Фокус"
09:43
В Карпатах предупреждают о снеголавинной опасности
09:30
Северная Корея выпустила в море неизвестный снаряд
09:17
Эксклюзив
Бураковский Игорь
В Украине нет единого центра принятия экономических решений и это ослабляет их эффективность, - Бураковский
09:12
На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку
08:56
НБУ повысил курс доллара на 5 января
08:41
За прошедшие сутки в Украине подтвердили 4571 новых случаев COVID-19, умерли 273 человека
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV