"Десна" объявила о трансфере экс-футболиста "Байера"

Об этом сообщает официальный сайт "Десны".



Юрченко подписал с "Десной" контракт до лета 2022 года. Финансовые условия сделки не сообщаются. Полузащитник достался клубу бесплатно.

27-летний Владлен Юрченко выступал за "Зарю" с июля 2019-го. Покинул клуб этим летом. В общем провел за луганский клуб 68 матчей, забил 16 голов и сделал 10 ассистов.



Трансферная стоимость Юрченко составляет 2,5 млн евро. Он неоднократно вызывался в сборную Украины, но так и не дебютировал в ней.



Юрченко также известен своими выступлениями за леверкузенский "Байер" в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Является воспитанником "Шахтера".

В конце июня украинский полузащитник Владлен Юрченко покинул луганскую "Зарю" .