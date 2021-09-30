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Главная Спорт "Десна" объявила о трансфере экс-футболиста "Байера"

"Десна" объявила о трансфере экс-футболиста "Байера"

30 сентября, 2021 четверг
17:45
Спорт Владлен Юрченко

Украинский полузащитник Владлен Юрченко стал игроком черниговской "Десны"

Об этом сообщает официальный сайт "Десны".

Юрченко подписал с "Десной" контракт до лета 2022 года. Финансовые условия сделки не сообщаются. Полузащитник достался клубу бесплатно.

27-летний Владлен Юрченко выступал за "Зарю" с июля 2019-го. Покинул клуб этим летом. В общем провел за луганский клуб 68 матчей, забил 16 голов и сделал 10 ассистов.

Трансферная стоимость Юрченко составляет 2,5 млн евро. Он неоднократно вызывался в сборную Украины, но так и не дебютировал в ней.

Юрченко также известен своими выступлениями за леверкузенский "Байер" в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Является воспитанником "Шахтера".

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Владлен Юрченко
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