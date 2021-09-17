"Десна" на последних минутах вырвала победу над "Рухом" в стартовом матче 8-го тура УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился со счетом 1:0. "Десна" вырвала победу на последних минутах встречи. "Рух" пропустил мяч от Андрея Тотовицкого на 90-й минуте.



"Десна" поднялась на третье место и сравнялась с "Шахтером", но у "горняков" на один матч больше, они еще не играли 8-й тур. Такая же ситуация у "Динамо", которое опережает команды на три балла.



"Рух" расположился на 8-й позиции.



Чемпионат Украины



8-й тур



17 сентября



"Десна" - "Рух" 1:0



Гол: Тотовицкий, 90

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