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Главная Спорт "Десна" на последних минутах вырвала победу над "Рухом" в стартовом матче 8-го тура УПЛ

"Десна" на последних минутах вырвала победу над "Рухом" в стартовом матче 8-го тура УПЛ

17 сентября, 2021 пятница
21:23
Спорт "Десна" - "Рух"

В 8-м туре УПЛ черниговская "Десна" минимально победила львовский "Рух"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился со счетом 1:0. "Десна" вырвала победу на последних минутах встречи. "Рух" пропустил мяч от Андрея Тотовицкого на 90-й минуте.

"Десна" поднялась на третье место и сравнялась с "Шахтером", но у "горняков" на один матч больше, они еще не играли 8-й тур. Такая же ситуация у "Динамо", которое опережает команды на три балла.

"Рух" расположился на 8-й позиции.

Чемпионат Украины

8-й тур

17 сентября

"Десна" - "Рух" 1:0

Гол: Тотовицкий, 90

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