"Десна" на последних минутах вырвала победу над "Рухом" в стартовом матче 8-го тура УПЛ
В 8-м туре УПЛ черниговская "Десна" минимально победила львовский "Рух"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счетом 1:0. "Десна" вырвала победу на последних минутах встречи. "Рух" пропустил мяч от Андрея Тотовицкого на 90-й минуте.
"Десна" поднялась на третье место и сравнялась с "Шахтером", но у "горняков" на один матч больше, они еще не играли 8-й тур. Такая же ситуация у "Динамо", которое опережает команды на три балла.
"Рух" расположился на 8-й позиции.
Чемпионат Украины
8-й тур
17 сентября
"Десна" - "Рух" 1:0
Гол: Тотовицкий, 90
- Напомним, 10 сентября в стартовом матче 7-го тура УПЛ "Александрия" победила "Ингулец" .
- 11 сентября "Рух" и "Заря" сыграли вничью во Львове.
- В субботу "Динамо" одолело в Харькове "Металлист 1925".
- Между тем "Шахтер" победил в Киеве "Днепр-1" и вернулся на вторую позицию.
- 12 сентября "Минай" сыграл на своем поле вничью 2:2 с "Черноморцем".
- Также в воскресенье "Колос" дома неожиданно уступил "Мариуполю" .
- В заключительном матче воскресенья "Ворскла" в Полтаве сыграла вничью 2:2 с "Десной" .
- 13 сентября в последнем матче 7-го тура УПЛ ривненский "Верес" победил ПФК "Львов".
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