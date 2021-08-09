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"Десна" на последних минутах вырвала победу над "Ингульцом" и возглавила таблицу УПЛ

9 августа, 2021 понедельник
21:22
Спорт "Десна" - "Ингулец"

В заключительном матче 3-го тура УПЛ черниговская "Десна" победила "Ингулец" из пгт Петрово

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч завершился победой "Десны" со счетом 2:0. Черниговский клуб сумел выйти вперед на 86-й минуте матча. Гол забил Денис Безбородько, форвард отличился после передачи Владислава Калитвинцева.

"Десна" удвоила преимущество на 91-й минуте. На этот раз снова забил Безбородько.

После победы над "Ингульцом" "Десна" единолично возглавила турнирную таблицу УПЛ. После третьего тура у черниговцев 9 очков. Команда забила 7 голов, а пропустила лишь один.

"Ингулец" расположился на последнем месте, у них 0 очков и 9 пропущенных мячей.

Украинская Премьер-лига

3-й тур

9 августа

"Десна" - "Ингулец" 2:0

Голы: Безбородько, 86, 90+1

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Ингулец
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