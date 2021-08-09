"Десна" на последних минутах вырвала победу над "Ингульцом" и возглавила таблицу УПЛ
В заключительном матче 3-го тура УПЛ черниговская "Десна" победила "Ингулец" из пгт Петрово
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч завершился победой "Десны" со счетом 2:0. Черниговский клуб сумел выйти вперед на 86-й минуте матча. Гол забил Денис Безбородько, форвард отличился после передачи Владислава Калитвинцева.
"Десна" удвоила преимущество на 91-й минуте. На этот раз снова забил Безбородько.
После победы над "Ингульцом" "Десна" единолично возглавила турнирную таблицу УПЛ. После третьего тура у черниговцев 9 очков. Команда забила 7 голов, а пропустила лишь один.
"Ингулец" расположился на последнем месте, у них 0 очков и 9 пропущенных мячей.
Украинская Премьер-лига
3-й тур
9 августа
"Десна" - "Ингулец" 2:0
Голы: Безбородько, 86, 90+1
- 6 августа в третьем туре чемпионата Украины по футболу харьковский "Металлист 1925" победил одесский "Черноморец".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.72
Покупка 26.72Продажа 26.97
-
EUR
Покупка 31.35Продажа 31.78
- Актуальное
- Важное