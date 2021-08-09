"Десна" на последних минутах вырвала победу над "Ингульцом" и возглавила таблицу УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч завершился победой "Десны" со счетом 2:0. Черниговский клуб сумел выйти вперед на 86-й минуте матча. Гол забил Денис Безбородько, форвард отличился после передачи Владислава Калитвинцева.



"Десна" удвоила преимущество на 91-й минуте. На этот раз снова забил Безбородько.



После победы над "Ингульцом" "Десна" единолично возглавила турнирную таблицу УПЛ. После третьего тура у черниговцев 9 очков. Команда забила 7 голов, а пропустила лишь один.



"Ингулец" расположился на последнем месте, у них 0 очков и 9 пропущенных мячей.



Украинская Премьер-лига



3-й тур



9 августа



"Десна" - "Ингулец" 2:0



Голы: Безбородько, 86, 90+1

6 августа в третьем туре чемпионата Украины по футболу харьковский "Металлист 1925" победил одесский "Черноморец".

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