Об этом было объявлено после встречи премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова и вице-президента США Камалы Гаррис в Вашингтоне, сообщает Bulgarian News Agency

Премьер-министр Петков отметил, что партнерство с США вместе с солидарностью и поддержкой ЕС является важной частью обеспечения газовой независимости Болгарии.

"Было договорено, что реальные поставки сжиженного газа в Болгарию будут осуществляться по ценам ниже цен Газпрома, начиная с июня", - отметил он.

Заметим, что Болгария пытается обеспечить поставки природного газа после того, как российский Газпром прекратил поставки из-за отказа Софии платить в рублях.

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