Дешевле, чем у Газпрома. Болгария договорилась о поставках газа из США
Болгария договорилась о поставкахс июня сжиженного природного газа из США после того, как российский Газпром прекратил поставки газа
Об этом было объявлено после встречи премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова и вице-президента США Камалы Гаррис в Вашингтоне, сообщает Bulgarian News Agency
Премьер-министр Петков отметил, что партнерство с США вместе с солидарностью и поддержкой ЕС является важной частью обеспечения газовой независимости Болгарии.
"Было договорено, что реальные поставки сжиженного газа в Болгарию будут осуществляться по ценам ниже цен Газпрома, начиная с июня", - отметил он.
- Заметим, что Болгария пытается обеспечить поставки природного газа после того, как российский Газпром прекратил поставки из-за отказа Софии платить в рублях.
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