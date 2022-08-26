Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я не думаю, что России есть еще смысл играть в настоящие вещи и доказательные базы. Они точно не будут устраивать суды, которые хоть немного напоминали бы честное судопроизводство, не говоря уже о международном праве", - пояснил Жорин.

Экс-командир полка "Азов" подчеркнул, что суд над пленными азовцами абсолютно противоречит всем нормам судопроизводства.

"Они устраивают плохую пародию, режиссером которой является ФСБ. Именно ФСБ будет указывать кому выходить, что делать и говорить. Я очень сомневаюсь, что на этом судилище будет хоть один человек, который не будет отфильтрован ФСБ. Скорее всего, там будут люди, которых будут называть журналистами. Однако мы прекрасно понимаем, кем на самом деле эти люди являются", - добавил он.

16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленовку.

17 мая первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных.

2 августа американские эксперты подтвердили, что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.

6 августа горсовет Мариуполя сообщил, что на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки.

11 августа мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские оккупанты, вероятно, проведут показательный "суд" над защитниками Мариуполя в День Независимости Украины.

19 августа стало известно, что в День Независимости Украины в Мариуполе РФ планировала осуществить показательное судилище над пленными азовцами и обвинить в этом украинцев

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb