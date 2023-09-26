Дешевая альтернатива зерну из РФ: Египет планирует закупать пшеницу в Кахахстане

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Сейчас Египет является самым большим покупателем пшеницы во всем мире. Страна пытается сократить свои расходы по импорту, поскольку борется с дефицитом иностранной валюты.

Источник агентства сообщил, что переговоры по кредитному соглашению для закупок у Казахстана находятся на начальном этапе. Также сейчас ведутся переговоры по цене и количеству пшеницы.

В то же время, источник и трейдеры не назвали конкретный банк из Абу-Даби. Трейдеры сказали, что они узнали о потенциальном соглашении во время тендера на пшеницу в среду, проведенного государственным покупателем зерна Египта, Генеральным управлением по поставкам товаров (GASC).

Им сообщили, что GASC ведет переговоры о цене, которая может быть ниже неофициальной минимальной цены, установленной правительством РФ ​​на тендере на уровне $270 за метрическую тонну. Однако источники также подвергли сомнению потенциальное соглашение, заявив, что доставка пшеницы из Казахстана будет сложной с точки зрения логистики, требуя наземных поставок через другие страны.

Отмечается, что неофициальная минимальная цена стала препятствием как для GASC, так и для российских поставщиков пшеницы, увеличивших продажи по отношению к дешевому зерну в Египет после полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщает Reuters, недавно министерство сельского хозяйства России помешало частным продажам 480 000 тонн российской пшеницы в Египет, вероятно, из-за того, что она была продана ниже минимальной цены.