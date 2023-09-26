Дешевая альтернатива зерну из РФ: Египет планирует закупать пшеницу в Кахахстане
Египет ведет переговоры с коммерческим банком Абу-Даби о предоставлении кредита для финансирования закупки пшеницы в Казахстане. Таким образом власти страны ищут дешевую альтернативу зерну из России
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Сейчас Египет является самым большим покупателем пшеницы во всем мире. Страна пытается сократить свои расходы по импорту, поскольку борется с дефицитом иностранной валюты.
Источник агентства сообщил, что переговоры по кредитному соглашению для закупок у Казахстана находятся на начальном этапе. Также сейчас ведутся переговоры по цене и количеству пшеницы.
В то же время, источник и трейдеры не назвали конкретный банк из Абу-Даби. Трейдеры сказали, что они узнали о потенциальном соглашении во время тендера на пшеницу в среду, проведенного государственным покупателем зерна Египта, Генеральным управлением по поставкам товаров (GASC).
Им сообщили, что GASC ведет переговоры о цене, которая может быть ниже неофициальной минимальной цены, установленной правительством РФ на тендере на уровне $270 за метрическую тонну. Однако источники также подвергли сомнению потенциальное соглашение, заявив, что доставка пшеницы из Казахстана будет сложной с точки зрения логистики, требуя наземных поставок через другие страны.
Отмечается, что неофициальная минимальная цена стала препятствием как для GASC, так и для российских поставщиков пшеницы, увеличивших продажи по отношению к дешевому зерну в Египет после полномасштабного вторжения в Украину.
Как сообщает Reuters, недавно министерство сельского хозяйства России помешало частным продажам 480 000 тонн российской пшеницы в Египет, вероятно, из-за того, что она была продана ниже минимальной цены.
- Накануне стало известно , что Египет, один из крупнейших в мире импортеров пшеницы, приобрел около полумиллиона тонн российской пшеницы в рамках частного соглашения, заключенного государственным покупателем.
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