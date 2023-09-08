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Десерт «Битое стекло» с печеньем – простой рецепт желейного торта, который сможет приготовить каждый

8 сентября, 2023 пятница
19:00

Торт "Битое стекло": легкий и бюджетный десерт с нежным освежающим вкусом, который быстро готовится без особого труда и не требует сложных ингредиентов

Этот яркий, разноцветный торт называют "быстрым", поскольку для его приготовления вам не понадобится замешивать тесто или разогревать духовку. Но стоит обратить внимание на то, что застывание желе требует времени.

Такие торты, как произведение искусства, часто ассоциируются с мозаикой или витражом – белая плотная основа торта с вкраплениями больших цветных "осколков" разноцветного желе.

Ингредиенты:

Крем-начинка:

  • сметана – 400 г
  • сгущенка – 300 г
  • желатин 25 г + вода 150 мл
  • три пачки желе разных вкусов (любые по вашему вкусу)
  • кипяток

Основа торта:

  • печенье сахарное топленое или крекеры сладкие – 350-400 г


Торт "Битое стекло" - рецепт желе со сметаной. Пошаговое приготовление:

  1. Готовим желе, как прописано на обороте упаковки. В стандартном варианте приготовления вам необходимо в 400 мл горячей воды высыпать содержимое одного пакета желе, размешать до растворения.
  2. Заливаем желе в формы, где удобно потом его разрезать на кубики. Охлаждаем.
  3. Ставим в холодильник до полного застывания.
  4. В отдельной емкости смешайте желатин с водой, оставьте эту смесь на 10-15 минут, дав желатину набухнуть. Затем надо эту смесь нагреть (не кипятить) в микроволновке или на водяной бане до полного растворения желатина.
  5. Смешиваем сметану, сгущенку и растворенный желатин в большой емкости.
  6. Дно разъемной формы для выпечки оборачиваем полиэтиленовой пленкой и выкладываем в 1-2 слоя печенье или крекеры.
  7. Выливаем крем на печенье.
  8. Достаем из холодильника застывшее желе, его нужно нарезать на кубики и перекладываем в произвольном порядке в крем из сметаны.
  9. Накрываем наш торт плёнкой для хранения пищи и ставим в холодильник на 2-2,5 часа, пока десерт не застынет полностью.
  10. Торт достаем из формы и можно подавать на стол!

Для того чтобы разнообразить десерт, вы можете приготовить «Битое стекло» с йогуртом вместо сметаны.

Таким образом, ваш десерт приобретет новый вкус, особенно если использовать не просто белый йогурт, а с наполнителями – клубника, черника, шоколад и т.д.

Торт «Битое стекло» с бисквитом – более сложный вариант с использованием духовки.

Ингредиенты:

Для начинки используем ингредиенты из прошлого рецепта.

Для бисквита:

  • сахар – 100 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • три куриных яйца
  • пшеничная мука – 65 г
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • сливочное масло – 10 г

Пошаговое приготовление:

  1. Готовим начинку, как в предыдущем рецепте (этапы 1-5).
  2. Достаем застывшее желе, режем кубиками и перекладываем в произвольном порядке в крем из сметаны.
  3. Далее приступаем к приготовлению бисквита. Яйца взбиваем миксером, сначала на небольшой скорости, а затем после образования легкой белой пены добавляем понемногу сахар и ванильный сахар.
  4. Хорошо взбиваем яичную смесь около 5-10 минут, пока она не увеличится в объеме втрое.
  5. Затем через сито насыпаем во взбитые яйца муку с разрыхлителем, перемешиваем миксером на низкой скорости 1-2 минуты.
  6. Тесто выкладываем в смазанную сливочным маслом форму для выпечки, ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.
  7. Готовый бисквит достаем из духового шкафа и даем остыть. Нарезаем бисквит кубиками.
  8. Дно разъемной формы оборачиваем полиэтиленовой пленкой, выкладываем бисквит, затем сверху наливаем крем с желе.
  9. Накрываем торт пищевой пленкой и ставим в холодильник на 2-2,5 часа, пока десерт не застынет полностью.

Еще одной альтернативой приготовления является торт «Битое стекло» с бананами.

Ингредиенты:

  • сметана – 500 мл
  • два банана
  • сахар – 100 г
  • желе – 3 пачки
  • желатин 25 г + вода 150 мл

Пошаговое приготовление:

  1. Готовим желе, как прописано на обороте упаковки, и ставим в холодильник.
  2. Смешиваем желатин с водой для набухания и нагреваем смесь, как описано в первом рецепте (этап 4).
  3. Взбиваем миксером сметану с сахаром до 5 минут. Вливаем растворенный желатин.
  4. Режем бананы слайсами.
  5. Глубокую полукруглую форму застелить пищевой пленкой, на дно и на бортики нужно выложить нарезанные бананы. Сверху осторожно наливаем сметанный крем, добавляем нарезанное желе кубиками.
  6. Ставим десерт в холодильник застывать.
  7. Готовый, полностью застывший торт аккуратно перевернуть на блюдо и снять пленку.

Приятного аппетита!

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