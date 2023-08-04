Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Если данные о взрывах соответствуют действительности, то должен отметить, что Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины не имеют к этому инциденту никакого отношения. Комментировать работу морских дронов, если это на самом деле были они, тоже не могу. Могу отметить, что согласно информации , которая уже подтверждена, повреждение десантного корабля "Оленегорский горняк" - это крупный российский десантный корабль", - отметил Плетенчук.

Капитан 3 ранга также добавил, что во время начала полномасштабного вторжения россияне затащили армаду из 6 единиц в акваторию Черного моря и "Оленегорский горняк" был среди них.

"Он приписан к северному флоту. Создается впечатление, что этот корабль домой уже не попадет. Из видео можно сделать выводы, что повреждения достаточно существенные. По информации минобороны РФ есть подтверждение, что он поврежден. Мы также можем подтвердить, что он поврежден" , – подчеркнул Плетенчук.

Взрывы в Новороссийске

Утром в пятницу, 4 августа, жители российского города Новороссийски сообщили о взрывах. Минобороны РФ заявило, что Украина якобы атаковала двумя морскими дронами военно-морскую базу в городе.

Губернатор края сказал, что пострадавших и разрушений в результате атаки якобы нет. Отмечалось, что инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума не пострадала, отгрузка нефти продолжается, но движение судов в порту временно прекращено.

Впоследствии, в сети появилась информация, что подбит десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, об этом писал и один из российских пропагандистов. Он утверждал, что якобы затопило один из отсеков, из-за чего судно опрокинуло на бок.