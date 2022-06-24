Об этом информирует в фейсбуке командование ДШВ ВСУ .

"Артиллеристы ДШВ ВС Украины уничтожили колонну с боеприпасами и ГСМ российских оккупантов", - написали в пресс-службе.

На видео воины артиллерийского подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили колонну российских КамАЗов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами "под завязку запакованную".

Десантники, имея координаты, нанесли удар и уничтожили тыловую технику рашистов.

Артиллеристы 81-й Десантно-штурмовой бригады уничтожили российские "ураган" и бронемашину.

ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и поразили ракетный комплекс РФ на Змеином.

23 июня десантники из 80-й бригады сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52, а также подбили два вражеских БТРа и БМД.

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