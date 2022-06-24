Десантники ВСУ уничтожили колонну российских КамАЗов с боеприпасами и горючим
Артиллеристы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины ликвидировали колонну российских оккупантов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами
Об этом информирует в фейсбуке командование ДШВ ВСУ .
"Артиллеристы ДШВ ВС Украины уничтожили колонну с боеприпасами и ГСМ российских оккупантов", - написали в пресс-службе.
На видео воины артиллерийского подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили колонну российских КамАЗов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами "под завязку запакованную".
Десантники, имея координаты, нанесли удар и уничтожили тыловую технику рашистов.
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