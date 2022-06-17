Десантники ВСУ сожгли Стугной две вражеские БМП

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Они мужественны. Они отважны. Потому что воюют и стоят за свою землю, за Украину! Оккупантам на нашей земле – только пленение или смерть! – рассказали в министерстве о десантниках. - Концентрация, точный выстрел из "Стугни-П", еще один, искусная работа наших защитников!"

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