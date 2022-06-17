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Десантники ВСУ сожгли Стугной две вражеские БМП
Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ продолжают уничтожать оккупантов
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
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