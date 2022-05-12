Десантники в Луганской области сбили очередной российский вертолет Ми-24
Стрелец-зенитчик 81-й бригады Десантно-штурмовых войск сбил российский вертолет Ми-24
Об этом сообщает Служба по связям с общественностью Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
"Сегодня, 12 мая, в Луганской области стрелок-зенитчик 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины обнаружил группу из четырех вертолетов противника и из ПЗРК "Stinger" сбил ведущего второй пары", - говорится в сообщении.
Подразделения противовоздушной обороны ДШВ продолжают выполнять боевые задачи и уничтожать средства воздушного нападения противника.
Отметим, что, согласно официальной статистике ВСУ, это уже 161-й вражеский вертолет, ликвидированный украинскими воинами.
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