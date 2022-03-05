Десантники уничтожили колонну армии РФ, которая двигалась с Харьковщины на Днепропетровщину

Об этом сообщила 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада в Facebook

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"В ходе дерзкой операции техника и живая сила противника была уничтожена! И так будет с каждым! Никакой пощады! Верьте в ВСУ!", — говорится в сообщении.