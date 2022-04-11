Десантникам, отправляющимся на восточный фронт, отправили бронежилеты и кевларовые шлемы – Порошенко
Сотни бронежилетов четвертого класса защиты и кевларовые шлемы отправили бойцам бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, отправляющейся на восточный фронт. Об этом сообщил Петр Порошенко
"Отправили сегодня очередную партию военного снаряжения воинам, которые отправляются на восточный фронт. Сейчас там - жарче всего. Мы помогали защитникам Киева, когда враг стоял на подступах к столице. Сегодня наш долг - поддержать наших героев на Востоке", - подчеркнул Петр Порошенко. .
"Сотни бронежилетов из финской стали четвертого класса защиты. И кевларовые шлемы - лучшие для бойцов Десантно-штурмовых войск. Уже сегодня, благодаря ОО "Справа Громад", этот самый ценный груз - потому что он защищает жизнь и здоровье - будет доставлен нашим воинам", - сообщил пятый президент.
Порошенко отметил, что уже 47 дней Украина проходит одно из самых трудных в своей истории испытаний. И украинцы проходят его с честью.
"Огромный уровень самоорганизации, когда, как и в 2014-м, мы обеспечиваем Вооруженные Силы, обеспечиваем подразделения территориальной обороны. Тысячи и тысячи бронежилетов отправлены в бригады Вооруженных Сил, выданы батальонам территориальной обороны. И сейчас – очередная партия", – говорит Порошенко.
"Вместе победим. Потому что мы украинцы. Мы – сильные. Правда – с нами. Весь мир – с нами. Господь с нами", – убежден Петр Порошенко.
С начала российского вторжения Порошенко патронирует 206 батальон территориальной обороны, который после защиты столицы получил новое боевое задание, а также другие добровольческие подразделения терробороны и Вооруженных Сил.
За это время украинские бойцы получили сотни пулеметов ПКМ, бронированные пикапы, несколько тысяч высококачественных бронежилетов, другое военное снаряжение.
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