Десантирование с самолета США и боевые стрельбы: к украинским учениям Rapid Trident-2021 планируют привлечь 6 тыс. военных из 15 стран

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного прошла конференция по планированию украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2021.

Как отметил руководитель учений, заместитель командующего войсками оперативного командования "Восток" бригадный генерал Вячеслав Клочков, к участию в Rapid Trident-2021 планируется привлечь около 6 тыс. военнослужащих из 15 стран.

На конференции также отмечалось, что особенностью Rapid Trident-2021 года станет объединение маневров с общим сценарием командно-штабных учений "Объединенные усилия-2021".

Впервые в истории Rapid Trident проводить батальонные тактические учения многонациональных подразделений с боевой стрельбой.



"Во время них запланированы совместные прыжки украинских и американских десантников с самолета Военно-транспортной авиации США С-130", - отметил руководитель группы планирования маневров полковник Виталий Негоденко.

Rapid Trident - это ежегодные украинские-американские учения. Проводятся на Яворивском полигоне Львовской области. В 2021 году они начнутся 20 сентября и продлятся до 1 октября.