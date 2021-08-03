Десантирование с самолета США и боевые стрельбы: к украинским учениям Rapid Trident-2021 планируют привлечь 6 тыс. военных из 15 стран
К участию в международных учениях Rapid Trident-2021, которые пройдут в сентябре во Львовской области, планируется привлечь около 6000 военных из 15 стран
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
В Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного прошла конференция по планированию украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2021.
Как отметил руководитель учений, заместитель командующего войсками оперативного командования "Восток" бригадный генерал Вячеслав Клочков, к участию в Rapid Trident-2021 планируется привлечь около 6 тыс. военнослужащих из 15 стран.
На конференции также отмечалось, что особенностью Rapid Trident-2021 года станет объединение маневров с общим сценарием командно-штабных учений "Объединенные усилия-2021".
Впервые в истории Rapid Trident проводить батальонные тактические учения многонациональных подразделений с боевой стрельбой.
"Во время них запланированы совместные прыжки украинских и американских десантников с самолета Военно-транспортной авиации США С-130", - отметил руководитель группы планирования маневров полковник Виталий Негоденко.
Rapid Trident - это ежегодные украинские-американские учения. Проводятся на Яворивском полигоне Львовской области. В 2021 году они начнутся 20 сентября и продлятся до 1 октября.
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